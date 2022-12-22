Налог на роскошь в Казахстане может заработать в 2024 году

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Налог на роскошь могут ввести с 2024 года, передает BaigeNews.kz. Об этом сообщил министр национальной экономики Алибек Куантыров. По его словам, в начале 2023 года профильные госорганы планируют активно работать над созданием нового Налогового кодекса, в который войдут нормы о налоге на роскошь.