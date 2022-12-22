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zakon.kz Сегодня, 14:38
284
Сегодня, 14:38
284
Фото: zakon.kz

Налог на роскошь в Казахстане может заработать в 2024 году

Налог на роскошь могут ввести с 2024 года, передает BaigeNews.kz. Об этом сообщил министр национальной экономики Алибек Куантыров. По его словам, в начале 2023 года профильные госорганы планируют активно работать над созданием нового Налогового кодекса, в который войдут нормы о налоге на роскошь. 

"Один из вариантов назначения налогов на роскошь, мы рассматриваем разные варианты налогооблажения, в зависимости от количества объектов либо по стоимости объектов. Конечно, это, в основном, коснется состоятельных людей, которые имеют возможность платить данный налог и по ним это больно не ударит. Налог на роскошь также может касаться дорогих автомобилей, других предметов роскоши, возможности антиквариата и так далее", - отметил Куантыров.

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#Налоговый кодекс #налог на роскошь
BaigeNews.kz
Сегодня, 14:38
284
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