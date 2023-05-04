Наличные пользуются всё меньшим спросом в Казахстане

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Объём средств, обналиченных с платёжных карт в Казахстане за январь-февраль, составил 3,1 триллиона тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Ranking.kz.

Доля снятия наличных от общего оборота по платёжным картам год от года продолжает уменьшаться. В этом году она составляет 14,8 процента, в прошлом была 19,3 процента, в 2021-м - 26 процентов, годом ранее - 41,3 процента, а в 2019-м - 65,4 процента.

Средний чек одной операции по обналичиванию средств с платёжной карты растёт третий год подряд; за январь-февраль 2023 года он составил 85,4 тысячи тенге, против 76,2 тысячи в январе-феврале 2022-го.

Среди регионов РК наибольший объём снятия наличных с платёжных карт пришёлся на финцентр - Алматы: 823,6 миллиарда тенге. Следом идут Астана (345 миллиарда тенге), совокупно Карагандинская и Улытауская области (227,8 миллиарда тенге), а также Шымкент (191,9 миллиарда тенге).

В разрезе среды проведения операции по снятию наличных значительная доля пришлась на банкоматы: 2,9 триллиона тенге.