Наказывать блогеров за вмешательство в работу полиции предлагают в Казахстане

Депутат мажилиса Айгуль Куспан предлагает внести изменения в КоАП в части ответственности за вмешательство в законную деятельность сотрудников полиции, передаёт BaigeNews.kz.

В запросе на имя премьер-министра она отметила, что последние годы участились случаи вмешательства "некоторых несознательных граждан в деятельность сотрудников полиции и других правоохранительных органов".

"Обычно это третьи лица, зеваки или провокаторы. Они не просто отвлекают полицейских своими праздными вопросами, но и зачастую снимают их на свои смартфоны, а затем публикуют "горячие" материалы в социальных сетях. Как правило, это делается с целью дискредитации работы полицейских в глазах общества. По моему мнению, такие действия становятся возможными потому, что административная ответственность за них не предусмотрена", - сказала депутат.

Она привела несколько примеров.

"В Караганде один "блогер" с 2021 по 2023 годы буквально преследовал полк патрульной полиции. Он в числе первых прибывал на места дорожно-транспортных происшествий и начинал указывать полицейским на их якобы "ошибки". Затем он публиковал на Youtube ролики из смонтированных эпизодов, свидетельствующих о якобы "безграмотности" патрульных и участковых. А его активные подписчики раскручивали их. Другой пример. В марте этого года в Павлодарской области блогеры остановили служебный автотранспорт участкового инспектора полиции, выехавшего на срочный вызов. Для чего? Для того, чтобы сделать ему замечание по поводу якобы неудовлетворительного технического состояния его машины. Это ли не вопиющий пример вмешательства в работу сотрудника полиции", - заявила Куспан.

Депутат отметила, что предусмотрена ответственность за невыполнение законных требований сотрудника полиции, оскорбление сотрудника полиции, оказание ему сопротивления, за насилие или угрозу применения насилия по отношению к сотруднику полиции при исполнении им служебных обязанностей.