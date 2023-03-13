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tehosmotr.ee Сегодня, 10:52
180
Сегодня, 10:52
180
Фото: tehosmotr.ee

Наказание за фиктивный техосмотр ужесточат в Казахстане

Наказание за фиктивный техосмотр планируют ужесточить в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz. Об этом сообщил премьер-министр Алихан Смаилов в ответ на запрос депутатов Сената.

"В целях усиления ответственности за нарушения в сфере обязательного технического осмотра проводится работа по внесению поправок в Кодекс об административных правонарушениях. Так, предусмотрено усиление ответственности за проведение технического осмотра без автотранспортного средства с введением штрафа в отношении владельцев автотранспортных средств за прохождение фиктивного технического осмотра, а также введением штрафа в отношении оператора ЕИС "Техосмотр" за допущение фиктивного технического осмотра", - ответил Смаилов.

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#техосмотр #наказание #Алихан Смаилов
BaigeNews.kz
Сегодня, 10:52
180
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