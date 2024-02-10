Накачивали наркотиками и насиловали: страшное преступление против школьницы расследуют в Каскелене

17-летняя девушка заявила о том, что её с 14 лет заставляли принимать наркотики, затем насиловали, снимали это на видео и шантажом заставляли молчать. Шокирующую историю несовершеннолетней подопечной на своей странице в Facebook рассказала известная алматинская общественница, член районной комиссии по делам несовершеннолетних Акмарал Басирова, передаёт BaigeNews.kz.

Общественница рассказала, что 11 января с сильной передозировкой девочка попала в реанимацию в Карасайском районе.

Акмарал Бисрова обвинила в причастности к преступлением одного из завучей. А также отметила, что директор школы, где учится девочка, "плохо о ней отзывается".

"После нашего вмесшательства со 2 февраля, завели дело и вчера девочку опросили. Привезли почти всех насильников, возраст которых от 18 до 40 лет, которых она опознала. Родители этих нелюдей предлагают миллионы, что бы они забрали заявление", — написала Акмарал Басирова.

Общественница опасается, что подозреваемые лично знакомы с полицейскими, и это может повлиять на расследование, поэтому попросила департамент полиции Алматинской области взять это дело на контроль.

По словам Акмарал Басировой, один из подозреваемых, уже задержан.

На пост общественницы отреагировал заместитель начальника ДП Алматинской области Рустам Абдрахманов.