Накачивали наркотиками и насиловали: страшное преступление против школьницы расследуют в Каскелене
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17-летняя девушка заявила о том, что её с 14 лет заставляли принимать наркотики, затем насиловали, снимали это на видео и шантажом заставляли молчать. Шокирующую историю несовершеннолетней подопечной на своей странице в Facebook рассказала известная алматинская общественница, член районной комиссии по делам несовершеннолетних Акмарал Басирова, передаёт BaigeNews.kz.
Общественница рассказала, что 11 января с сильной передозировкой девочка попала в реанимацию в Карасайском районе.
Акмарал Бисрова обвинила в причастности к преступлением одного из завучей. А также отметила, что директор школы, где учится девочка, "плохо о ней отзывается".
"После нашего вмесшательства со 2 февраля, завели дело и вчера девочку опросили. Привезли почти всех насильников, возраст которых от 18 до 40 лет, которых она опознала. Родители этих нелюдей предлагают миллионы, что бы они забрали заявление", — написала Акмарал Басирова.
Общественница опасается, что подозреваемые лично знакомы с полицейскими, и это может повлиять на расследование, поэтому попросила департамент полиции Алматинской области взять это дело на контроль.
По словам Акмарал Басировой, один из подозреваемых, уже задержан.
На пост общественницы отреагировал заместитель начальника ДП Алматинской области Рустам Абдрахманов.
"Материалы уголовного дела в настоящее время находятся в производстве УП Карасайского района. Заинтересованным лицам можно обращаться к начальнику УП района Елзату Канатулы по номеру телефона +7 701 088 7708, к его заместителю по следственной работе Ринату Имерову по номеру телефона +7 747 222 7071 или начальнику СУ ДП области по номеру телефона +7 702 291 2183 Мади Мусаханов, а также мой номер +77002544030.
Ход расследования по поручению начальника ДП области поставлен на контроль", — сообщил Рустам Абдрахманов.
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