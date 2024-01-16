Находящегося в международном розыске иностранца задержали в Шымкенте
Сегодня, 13:01
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Сегодня, 13:01Сегодня, 13:01
103Фото: Polisia.kz
Полицейские задержали гражданина Узбекистана, который был объявлен в международный розыск за совершение хищения в крупном размере, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
В Шымкенте в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали 45-летнего гражданина Узбекистана. Мужчина был объявлен в международный розыск за совершение хищения в крупном размере. От уголовного преследования ему удавалось скрывался 12 лет.
В настоящее время задержанный находится под стражей. Проводится работа по его экстрадиции в Узбекистан.
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