Находившегося в международном розыске казахстанца задержали с поддельным паспортом

В аэропорту Алматы задержан казахстанец, который больше 10 лет находился в международном розыске, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.



"13 января в международном аэропорту города Алматы при попытке пересечения государственной границы по поддельным документам задержан гражданин Республики Казахстан С.Ш.Ахметов 1970 года рождения, находившийся в международном розыске с 2013 года за совершение особо тяжких преступлений", — говорится в сообщении.



Задержанный водворён в изолятор временного содержания города Алматы. Проводятся следственно-оперативные мероприятия.