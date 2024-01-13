Находившегося в международном розыске казахстанца задержали с поддельным паспортом
Сегодня, 17:12
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Сегодня, 17:12Сегодня, 17:12
315Фото: t.me/POLICE_of_KZ
В аэропорту Алматы задержан казахстанец, который больше 10 лет находился в международном розыске, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.
"13 января в международном аэропорту города Алматы при попытке пересечения государственной границы по поддельным документам задержан гражданин Республики Казахстан С.Ш.Ахметов 1970 года рождения, находившийся в международном розыске с 2013 года за совершение особо тяжких преступлений", — говорится в сообщении.
Задержанный водворён в изолятор временного содержания города Алматы. Проводятся следственно-оперативные мероприятия.
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