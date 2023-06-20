Нагрузку на врачей общей практики снизят на 40% в Казахстане

Фото: med.mcfr.kz

В столичной поликлинике №10 стартовал пилотный проект, главная цель которого - снизить время, которое врачи общей практики тратят на техническую часть работы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения.

Чтобы объяснить персоналу задумку профильного ведомства, 10-ю поликлинику посетил вице-министр здравоохранения Бейбит Есенбаев.

По его словам, согласно проекту, основную нагрузку по первичному доврачебному приёму пациентов несут медицинские сестры, они вносят необходимые сведения в информационную систему и могут завершить приём при отсутствии серьёзных жалоб. Также и с выпиской рецептов на лекарства больным, состоящим на диспансерном учёте - справляются сами медсестры, пользуясь данными информационной системы.

Следовательно доктору нет необходимости тратить на это время, и в целом на примере пилотного проекта цифровые технологии позволяют снизить на 40% нагрузку на врачей общей практики.

Сейчас в доврачебном кабинете медицинской сестры проводятся первичный учет беременных, контроль периода беременности, этапный плановый прием беременных, организация скрининг контроля, кроме того, персоналы среднего звена управляют рабочим кабинетом для матерей (имеющих детей до 5 лет), с указанием рациона питания для ребенка.

Максимальное сокращение времени на "техническую" работу с помощью цифровых решений позволит врачам больше времени уделять пациентам, что позволит качественно оказывать медицинскую помощь.