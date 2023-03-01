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BaigeNews.kz/ Артем Чурсинов Сегодня, 11:44
334
Сегодня, 11:44
334
Фото: BaigeNews.kz/ Артем Чурсинов

Награда герою: вернувшемуся из Турции казахстанскому спасателю вручили медаль

Заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана Марат Азильханов вручил медаль Благодарности казахстанскому спасателю, который участвовал в поисковых работах в Турции. Вручение проходило на мероприятии, приуроченному к празднованию Дня благодарности в Доме Дружбы в столице, передаёт BaigeNews.kz.

Медаль Благодарности получил главный спасатель оперативно-спасательного отряда ДЧС города Астана Жанат Камерденов. В структуре МЧС он работает почти 18 лет. Жанат рассказал о том, как наши соотечественники работали в Турции.

"По поручению главы государства, я в составе второй группы спасателей, 8 числа вылетели в Турцию для спасения и оказания помощи пострадавшим после разрушительных землетрясений. Там мы пробыли 12 дней, нашей группой было спасено три человека, разобраны завалы. Поставленные задачи были выполнены", - сказал он. 

Для оказания помощи в Турции из Казахстана отправились более 100 человек. 

"Не знаю, почему выбрали именно меня. Наверное, руководство увидело мой вклад в работу и систему развития. Я работал на все 100 процентов, выкладывался", - отметил Жанат. 

По его словам, теперь этот день в его семье будет праздноваться ежегодно. 

"Это станет традицией нашей семьи. Сегодня у нас ещё международный день гражданской обороны, с чем я поздравляю всех своих коллег. И хочу выразить благодарность и признание всем спасателям и людям, которые работают в этой структуре во всём мире", - добавил спасатель. 

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#спасатели #благодарность #Турция
Данира Искакова Журналист
Сегодня, 11:44
334
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