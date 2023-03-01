Награда герою: вернувшемуся из Турции казахстанскому спасателю вручили медаль

Фото: BaigeNews.kz/ Артем Чурсинов

Заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана Марат Азильханов вручил медаль Благодарности казахстанскому спасателю, который участвовал в поисковых работах в Турции. Вручение проходило на мероприятии, приуроченному к празднованию Дня благодарности в Доме Дружбы в столице, передаёт BaigeNews.kz.

Медаль Благодарности получил главный спасатель оперативно-спасательного отряда ДЧС города Астана Жанат Камерденов. В структуре МЧС он работает почти 18 лет. Жанат рассказал о том, как наши соотечественники работали в Турции.

"По поручению главы государства, я в составе второй группы спасателей, 8 числа вылетели в Турцию для спасения и оказания помощи пострадавшим после разрушительных землетрясений. Там мы пробыли 12 дней, нашей группой было спасено три человека, разобраны завалы. Поставленные задачи были выполнены", - сказал он.

Для оказания помощи в Турции из Казахстана отправились более 100 человек.

"Не знаю, почему выбрали именно меня. Наверное, руководство увидело мой вклад в работу и систему развития. Я работал на все 100 процентов, выкладывался", - отметил Жанат.

По его словам, теперь этот день в его семье будет праздноваться ежегодно.