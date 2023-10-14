Надпись из деревьев появилась в Павлодарской области

Активисты Павлодарской области высадили 270 саженцев сосны в виде надписи "UMIT" (Надежда). Лесопосадку заложили на территории Первого карбонового полигона в селе Жолтаптык передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на @Pavlodarnews.kz.

Инициаторами акции выступили работники ТОО "BASS Holding". Таким образом предприятие поддержало экологическую акцию "Национальный день посадки леса" и создание международного проекта "Казахстанский кризисный центр для женщин из мест лишения свободы и беженцев "UMIT".

В посадке приняли участие жители аула Жолтаптык, акимат Железинского района, НПО Фонд Земли "Устойчивое развитие".

В Казахстане Национальный день посадки леса проводится девятый год подряд в поддержку провозглашенного ООН Международного года леса, и объединил под своей эгидой всех жителей республики, обеспокоенных экологическими проблемами.