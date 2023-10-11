Надо ускорить решение о запрете вейпов в Казахстане - Ерлан Кошанов

На пленарном заседании мажилиса депутат Даулет Турлыханов поднял вопрос доступности вейпов школьникам, передаёт BaigeNews.kz.

"В настоящее время школьники увлекаются вейпами, так как они в свободной продаже на каждом углу. Если следовать заключению Всемирной организации здравоохранения, в их составе очень много ядовитых химических веществ. Они быстро проникают в мозг ребенка, способны сужению сосудов, дают нагрузку на сердце, а также приводят к поражению лёгких. Применение этих электронных сигарет стало большой проблемой не только в нашей стране, но и во всем мире", - сказал Даулет Турлыханов на заседании мажилиса.

По его словам, за последние шесть месяцев продажа вейпов увеличилась на 32%.

"Что мешает нам остановить употребление этих вейпов? Какова позиция правительства по этому вопросу?", - спросил депутат министра здравоохранения Ажар Гиният.

Министр ответила, что вносятся нормы в законопроекты по запрету продажи вейпов.

Спикер мажилиса Ерлан Кошанов отметил, что по этому вопросу есть поручение Главы государства. И, как он добавил, депутаты не раз поднимали вопрос о вейпах, но до сих пор по нему нет решения.