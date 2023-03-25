"Надеюсь, в нашей сборной когда-нибудь будет порядок": чемпионка мира по боксу из Казахстана в слезах записала видеообращение

Казахстанская боксерша Надежда Рябец записала эмоциональное видеообращение после поражения китаянке Ян Лю раздельным решением судей в полуфинале женского чемпионата мира-2023 по боксу в Нью-Дели, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.



"Всем добрый вечер. Кто смотрел бой, тот все поймет. Для меня чемпионат мира подошел к концу на стадии полуфинала. Я осталась с бронзовой медалью. Провела четыре достойных боя. От боя к бою показывала хорошие результаты. Кто смотрел бой, тот поймет, что бой был не проигран. Случилось так, как случилось. У каждых действий есть свои последствия и наказания за это. Не знаю, что случилось с судьями, что произошло. Значит, так кому-то было нужно. Всем спасибо, что смотрите, болеете и переживаете за меня. Я осталась с бронзой. Дорогого стоит. Дальше больше", — сказала Рябец со слезами на глазах в Instagram Stories.

"Надеюсь, в нашей сборной когда-нибудь будет порядок. Мне 22 года, я полна сил и энергии. Я свое заберу, я себя знаю. Большое всем спасибо", — добавила текстовое сообщение на видео спортсменка.