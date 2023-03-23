Алуа Балкибекова уступила боксёрше из Индии на чемпионате мира

Фото: instagram/boxingkazakhstan

Самая лёгкая женщина-боксёр в сборной Казахстана проиграла свой полуфинальный бой против соперницы из Индии Ниту Гангас, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Казахстанскую федерацию бокса.

Алуа боксировала в весовой категории до 48 килограммов и не смогла пройти в финанал чемпионата.

"Хозяйку ринга оглушительно поддерживали трибуны, судьи были весьма благосклонны и это сыграло свою роль", — прокомментировали в федерации.

Теперь Алуа Балкибековой бронзовая медаль чемпионата.

Напомним, в полуфинал вышли шесть казахстанок: Алуа Балкибекова, Карина Ибрагимова, Надежда Рябец, Валентина Хальзова, Фариза Шолтай и Ляззат Кунгейбаева. Они гарантировали себе как минимум бронзовые медали.