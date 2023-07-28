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  • Начислили стипендию по ошибке: надо ли вернуть студентам деньги, ответили в Ualikhanov University
пресс-служба акима Акмолинской области Сегодня, 13:37
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Сегодня, 13:37
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Фото: пресс-служба акима Акмолинской области

Начислили стипендию по ошибке: надо ли вернуть студентам деньги, ответили в Ualikhanov University

В Кокшетауском университете имени Шокана Уалиханова выдали стипендию за июль и август тем, кому она не полагалась, передаёт Baigenews.kz.

Проректор вуза Галым Байтук пояснил, что деньги ушли по ошибке. 

"В июле т.г. в программу финцентра вузом вносились данные по результатам успеваемости студентов за 2-ой семестр учебного года. При внесении данных методист педагогического института университета не проконтролировала процесс завершения ввода оценок, в связи с чем, данные по успеваемости студентов не обновились и остались прежними. На основании этих данных студентам была выплачена стипендия за июль-август", - рассказал проректор Ualikhanov University. 

"Вследствии ошибочных данных по педагогическому институту оказалось, что студенты, которые не должны были получать стипендии по результатам 2 семестра, ее получили, а студенты, которые улучшили свои оценки и должны были получить стипендию, ее не получили", - отметил Байтук. 

Он пояснил, что деньги возвращать не надо, а тем, кому стипендия полагается, ее скоро начислят. 

"Сейчас университетом имени Ш. Уалиханова совместно с финансовым центром министерства проводится корректировка данных в программе, выявляются списки тех, кто получил необоснованно и тех, кто недополучил деньги. Университет из собственных средств возместит финансовые средства, выплаченные студентам, и переведет на счет финансового центра. Из переведенных средств финансовый центр произведет выплаты недополучившим студентам", - заключил Галым Байтук.

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Сегодня, 13:37
280
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