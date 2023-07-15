Начато строительство крупнейшего в мире термоядерного ракетного двигателя

Фото: Pulsar Fusion

В Великобритании строят самый большой в истории ракетный двигатель на основе термоядерного синтеза. Камера сгорания длиной около 8 метров должна быть готова в 2027 году, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ixbt.com.

В центре двигателя ядерного синтеза находится сверхгорячая плазма, запертая внутри электромагнитного поля, и учёные продолжают выяснять, как сделать систему стабильной и безопасной.

Если учёным удастся заставить всё работать, как задумано, в камере будет достигнута температура в несколько сотен миллионов градусов, что сделает ее горячее Солнца. Высвобожденная избыточная энергия потенциально может разогнать ракету до скорости более 800 тысяч километров в час.

Ядерный синтез не только сделает путешествие к планетам намного быстрее, но и обещает обеспечить почти неограниченную чистую энергию для жизни на Земле.

Однако учёные считают, что сначала работу такой системы нужно проверить в космосе, где отсутствие какой-либо атмосферы и сверхнизкие температуры более благоприятны для реакции.