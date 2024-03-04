Начался визит спикера мажилиса в Россию

Делегация депутатов из Казахстана во главе с председателем мажилиса парламента Ерланом Кошановым прибыла в Москву. В столице России состоялись встречи с председателем Государственной Думы Вячеславом Володиным и председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, передаёт BaigeNews.kz.

Ерлан Кошанов обсудил с Вячеславом Володиным вопросы двустороннего сотрудничества. Он подчеркнул, что Россия всегда была и остаётся для Казахстана надёжным партнёром и добрым соседом.

"Между нашими странами налажен доверительный политический диалог. Установлены тесные экономические и культурно-гуманитарные связи, заложена прочная договорно-правовая база. С каждым годом эти отношения только укрепляются. Наши лидеры Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин вывели их на новый уровень развития", - сказал спикер мажилиса.

Кошанов отметил, что мажилис придаёт большое значение дальнейшему укреплению взаимодействия с Государственной Думой и пригласил Вячеслава Володина посетить с официальным визитом Казахстан.

Сегодня парламентарии двух стран активно сотрудничают по линии групп дружбы, а также в рамках различных международных и региональных организаций. Ведётся обмен опытом в законотворческих вопросах. В качестве реальных результатов взаимодействия депутатов парламентов спикер мажилиса привёл пример оперативного решения проблемы казахстанских грузоперевозчиков на границе России и Казахстана.

Говоря о перспективах межрегионального и экономического сотрудничества, председатель мажилиса подчеркнул, что у Казахстана с Россией самая протяжённая граница в мире, при этом восемь областей Казахстана граничат с 12 регионами России. Около 70% товарооборота приходится именно на межрегиональную и приграничную торговлю. И здесь есть большой потенциал для расширения торговых отношений и усиления производственной кооперации.

Кроме того, спикеры отметили значимость культурно-образовательного сотрудничества. Ерлан Кошанов сообщил, что сегодня в Казахстане уже функционируют шесть филиалов российских вузов.

"В последние годы у нас очень востребованы специалисты в инженерно-технической сфере. Поэтому глава государства дал поручение открыть в стране филиалы ведущих зарубежных вузов по техническим специальностям. В этом плане мы заинтересованы работать с сильными российскими вузами", - заявил председатель мажилиса.

В рамках официального визита также состоялась встреча спикера мажилиса с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

Ерлан Кошанов проинформировал коллегу о важных преобразованиях в Казахстане инициированных главой государства.

"В развитии конституционной реформы, мы существенно обновили наше законодательство. Мы приняли ряд важных поправок в конституционные законы страны. Одним из первых мажилис принял закон "Национальный фонд - детям". Он уже заработал. Начата работа над новыми Бюджетным, Налоговым, Водным, Строительным кодексами", - рассказал Ерлан Кошанов.

Спикер мажилиса также пожелал российским сенаторам успехов в подготовке и проведении Четвёртого Евразийского женского форума, который должен состояться осенью в Санкт-Петербурге.

Валентина Матвиенко отметила, что парламенты Казахстана и России связывает крепкая дружба и взаимопонимание по всем вопросам. Глава Федерального Собрания выразила поддержку законодательным инициативам казахстанских депутатов и предложила усилить обмен опытом в этом направлении.

Официальный визит председателя мажилиса продолжится в Казани, где Ерлан Кошанов проведёт встречи с Раисом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым и председателем Государственного Совета Республики Фаридом Мухаметшиным.