Начало учебного года могут отложить в Астане
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Начало учебного года могут отложить в Астане в связи с проведением в городе V Всемирных игр кочевников. Об этом на брифинге в СЦК сообщил вице-министр туризма и спорта РК Серик Жарасбаев, передаёт BaigeNews.kz.
Необходимость может возникнуть из-за риска увеличения трафика по проспектам Туран и Кабанбай батыра.
"На одном из штабов у нас поднимался вопрос загруженности города и трафика в начале учебного периода. Мы ведём переговоры с министерствами просвещения и образования и науки. Есть два варианта развития событий. Либо мы переводим школы, которые находятся вблизи проспектов Кабанбай батыра и Туран, на онлайн-формат обучения. Там есть один университет, четыре-пять школ, колледжи и садики. Либо мы оттягиваем в Астане начало учебного периода", – сказал Жарасбаев.
Решения планируют принять на следующей неделе.
V Всемирные игры кочевников пройдут с 8 по 13 сентября. Ожидается прибытие 2,5 тысяч участников из 89 стран.
"Мы готовим 32 гостиницы. По спортивной инфраструктуре применяется концепция "одной линии". Будут использованы спортивные объекты, расположенные вдоль улиц Кабанбая и Туран. Семь основных спортивных объектов", - сказал спикер.
Будут также использованы так называемые шатл-басс. Они будут курсировать между объектами и гостиницами, снижая нагрузку и минимизируя необходимость использования личного транспорта.
"Плюс мы передвинули официальное начало соревнований с 9:00 на 11:00, чтобы не быть в потоке с людьми, которые едут на работу, и не мешать им", - добавил спикер.
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