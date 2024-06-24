"Мы готовим 32 гостиницы. По спортивной инфраструктуре применяется концепция "одной линии". Будут использованы спортивные объекты, расположенные вдоль улиц Кабанбая и Туран. Семь основных спортивных объектов", - сказал спикер.  

Будут также использованы так называемые шатл-басс. Они будут курсировать между объектами и гостиницами, снижая нагрузку и минимизируя необходимость использования личного транспорта.

"Плюс мы передвинули официальное начало соревнований с 9:00 на 11:00, чтобы не быть в потоке с людьми, которые едут на работу, и не мешать им", - добавил спикер.