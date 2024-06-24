Начало учебного года могут отложить в Астане в связи с проведением в городе V Всемирных игр кочевников. Об этом на брифинге в СЦК сообщил вице-министр туризма и спорта РК Серик Жарасбаев, передаёт BaigeNews.kz.

Необходимость может возникнуть из-за риска увеличения трафика по проспектам Туран и Кабанбай батыра.

"На одном из штабов у нас поднимался вопрос загруженности города и трафика в начале учебного периода. Мы ведём переговоры с министерствами просвещения и образования и науки. Есть два варианта развития событий. Либо мы переводим школы, которые находятся вблизи проспектов Кабанбай батыра и Туран, на онлайн-формат обучения. Там есть один университет, четыре-пять школ, колледжи и садики. Либо мы оттягиваем в Астане начало учебного периода", – сказал Жарасбаев.

Решения планируют принять на следующей неделе.

V Всемирные игры кочевников пройдут с 8 по 13 сентября. Ожидается прибытие 2,5 тысяч участников из 89 стран.