Начальник департамента "Казахмыса" задержан по подозрению в вымогательстве

По подозрению в совершении уголовного правонарушения по статье 194 УК РК "Вымогательство" задержан начальник договорно-претензионного отдела ТОО "Корпорация Казахмыс", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на компанию.

"Управлением по борьбе с организованной преступностью Департамента внутренних дел Карагандинской области, при участии работников Дирекции по безопасности ТОО "Корпорация Казахмыс", по подозрению в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.194 УК РК "Вымогательство", задержан начальник договорно-претензионного отдела юридического управления Центрального региона Департамента юридической службы ТОО "Корпорация Казахмыс" Жумабаев Азат Максутович", - говорится в сообщении.

В настоящее время в отношении подозреваемого проводятся следственные мероприятия.