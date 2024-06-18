Начальник колонии задержан в Акмолинской области
Сегодня, 12:31
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Сегодня, 12:31Сегодня, 12:31
136Фото: Иван Рейзвих
По подозрению в мошенничестве задержан начальник учреждения №4 города Степногорска подполковник юстиции Асылхан Биттугулов, передаёт BaigeNews.
В пресс-службе ДУИС по Акмолинской области информацию подтвердили.
"Задержан сотрудниками ГСБ ДУИС по Акмолинской области, совместно с УСБ ДП Акмолинской области, начальник учреждения №4 подполковник юстиции Асылхан Биттугулов по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 190 УК РК", - сообщили пресс-службе ДУИС по Акмолинской области.
В соответствии со ст. 201 УПК РК иная информация разглашению не подлежит.
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