Начальник колонии задержан в Акмолинской области

По подозрению в мошенничестве задержан начальник учреждения №4 города Степногорска подполковник юстиции Асылхан Биттугулов, передаёт BaigeNews.

В пресс-службе ДУИС по Акмолинской области информацию подтвердили.

"Задержан сотрудниками ГСБ ДУИС по Акмолинской области, совместно с УСБ ДП Акмолинской области, начальник учреждения №4 подполковник юстиции Асылхан Биттугулов по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 190 УК РК", - сообщили пресс-службе ДУИС по Акмолинской области.

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