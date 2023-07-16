Начали очистку водохранилища, снабжающего Астану питьевой водой

Фото: МЭПР РК

Начались работы по очистке Астанинского водохранилища, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство экологии и природных ресурсов РК.

"Астанинское водохранилище было построено в 1970 году и до сих пор не очищалось. Это единственное водохранилище, снабжающее столицу питьевой водой", — отмечается в пресс-релизе.

Общий объём водохранилища составляет 410,9 миллиона кубометров. Текущий объём составляет 312,36 миллиона кубометров.

По данным Минэкологии, два года назад РГП "Казгидромет" провело батиметрическую съёмку и установило, что 46,7 миллиона кубометров водохранилища составляют донные отложения — ил и песок. Это 30 процентов резервуара. Потребность в воде в 2023 году составляет 97 миллиона ​​кубометров. Из них использовано 46 миллионов кубометров, до конца года есть потребность в дополнительном объёме 51 млн кубометров.

"Принимая во внимание, что население Астаны с каждым годом растёт и норма потребления увеличивается, и если в 2030 году численность населения достигнет двух миллионов, понадобится 150 млн кубометров воды. Для увеличения приточности к Астанинскому водохранилищу предусматривается строительство сооружений по его подпитке из канала имени К.Сатпаева в русло реки Есиль с расчисткой и дноуглублением. В настоящее время продолжается работа по разработке проектно-сметной документации", — сообщили в Минэкологии.

Перед началом работ по очистке в первую очередь водолазы должны определить, что именно собирается на дне. По мнению специалистов, в зависимости от климатических условий с учётом периода нереста рыбы процесс очистки может занять не менее 10 лет, так как работать можно только пять месяцев в году, отметили в ведомстве.