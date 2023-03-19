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Сегодня, 19:40
59
Сегодня, 19:40
59

"Наблюдаю высокую явку астанчан, несмотря на погоду" - представитель СВМДА

Международный наблюдатель, заместитель исполнительного директора секретариата СВМДА Фан Чи оценила проведение выборов в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

"Я уже не в первый раз наблюдаю выборы в Казахстане и сегодня с утра начала работать. Я посетила несколько избирательных участков и заметила, что активность очень высокая, хотя сегодня не очень приятная погода, холодно, идёт снег, но люди уже с раннего утра начали, даже с семьёй, голосовать. Это значит, люди могут свободно показать свою волю. Есть вера в будущее Казахстана", - говорит заместитель исполнительного директора секретариата СВМДА Фан Чи. 

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#выборы #международные наблюдатели
Нариман Рахимов Журналист
Сегодня, 19:40
59
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