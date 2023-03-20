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  • Наблюдателя из Палестины удивило отсутствие охраны на избирательных участках в Казахстане
BaigeNews.kz / Артём Чурсинов Сегодня, 12:37
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Сегодня, 12:37
50
Фото: BaigeNews.kz / Артём Чурсинов

Наблюдателя из Палестины удивило отсутствие охраны на избирательных участках в Казахстане

Чрезвычайный и уполномоченный посол государства Палестина в РК Монтасир Абузеид обратил внимание на отсутствие охраны и полиции на участках голосования в день парламентских выборов в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

"Я крайне рад быть международным наблюдателем на выборах в Республике Казахстан. Мы вчера с утра посетили очень много участков и увидели, что организация там была на высшем уровне, не было никаких нарушений, люди голосуют с хорошим настроением, добровольно, без какого-либо давления. Мы не получили никаких жалоб от местных наблюдателей. Я уже в пятый раз принимаю участие на выборах в качестве международного наблюдателя в Казахстане. Ранее я был наблюдателем на президентских, парламентских выборах и референдуме. Хочу поздравить народ Казахстана с успешными экономическими и политическими реформами, которые сейчас проводятся в стране. Хочу пожелать успехов, а также мира, стабильности, безопасности и процветания Казахстану", - отметил Монтасир Абузеид.

Он также сообщил о том, что был международным наблюдателем на выборах в Албании и Нигерии, где, по его словам, ситуация отличалась. 

"Я был почти на 20 участках (в Казахстане - авт.) и нигде я не увидел оружия, полиции или даже охраны. Везде было спокойно и играла музыка. Я спрашивал: "Здесь нет охраны?", мне ответили на участке: "Нет, в этом нет необходимости, всё в порядке". Это говорит о многом. Люди не отдавали свои голоса под давлением, не было ни солдат, ни полицейских, ни охранников, как это бывает в других странах. Что такое демократия? Это когда людям дают свободу говорить, голосовать и делать то, что они хотят. Я очень ценю прогресс, который произошёл в Казахстане", - заключил посол.

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Журналист
Сегодня, 12:37
50
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