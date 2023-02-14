На юге Казахстана автомобилисты 11 часов провели в снежном плену

Фото: МВД РК

Казахстанцам, застрявшим в снежном плену на трассе в Туркестанской области, помогли полицейские, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

В полицию Созакского района поступило сообщение о том, что требуется помощь нескольким автомобилям, застрявшим на перевале Одаман. Стражи порядка вместе с работниками ГУ "Онтустик жолдары" выехали на место происшествия.

Выяснилось, что из-за резкого похолодания и снежной метели на дороге застряли несколько авто. Граждане оставались без связи в течение 11 часов. Людей доставили в пункт обогрева Таскомирсай и занялись ремонтом авто. Также с помощью тяжёлой техники на безопасные участки вывезены пять машин, застрявших в снегу.