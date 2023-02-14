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  • На юге Казахстана автомобилисты 11 часов провели в снежном плену
МВД РК Сегодня, 01:33
167
Сегодня, 01:33
167
Фото: МВД РК

На юге Казахстана автомобилисты 11 часов провели в снежном плену

Казахстанцам, застрявшим в снежном плену на трассе в Туркестанской области, помогли полицейские, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

В полицию Созакского района поступило сообщение о том, что требуется помощь нескольким автомобилям, застрявшим на перевале Одаман. Стражи порядка вместе с работниками ГУ "Онтустик жолдары" выехали на место происшествия.

Выяснилось, что из-за резкого похолодания и снежной метели на дороге застряли несколько авто. Граждане оставались без связи в течение 11 часов. Людей доставили в пункт обогрева Таскомирсай и занялись ремонтом авто. Также с помощью тяжёлой техники на безопасные участки вывезены пять машин, застрявших в снегу.

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#заносы #Туркестанская область #непогода #метель
BaigeNews.kz
Сегодня, 01:33
167
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