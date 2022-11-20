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Панорама Шымкента Сегодня, 10:55
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Сегодня, 10:55
166
Фото: Панорама Шымкента

На выборах в Шымкенте проголосовала 102-летняя жительница

102-летняя Орынша Чимирова прибыла на избирательный участок №266, сформированный в школе №138 Каратауского района, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Панораму Шымкента. Долгожительница дала своё благословение казахстанцам.
 
"Будущее страны должно волновать каждого из нас. Наше поколение видело много проблем, войны. Хочу, чтобы современная молодёжь никогда не испытывала таких трудностей. Для этого мы должны ценить нашу независимость. Мой возраст превысил ста лет. Желаю каждой семье благополучия, а нашей стране - процветания", - сказала Орынша-апа.

Орынша Тулегеновна родилась в 1920 году в Узбекистане. Воспитала пятерых детей, сейчас у труженицы тыла 25 внуков и 35 правнуков.

К слову, на избирательном участке №266 зарегистрировано 2976 избирателей. 

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#выборы #выборы президента
BaigeNews.kz
Сегодня, 10:55
166
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