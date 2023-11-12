Казахстан ввёл электронную очередь для грузовых машин на границе с Россией

С 1 ноября на казахстанско-российской границе действует пилотный проект по применению электронной очереди CarGoRuqsat на автомобильном пункте пропуска "Бидаик" в Северо-Казахстанской области. "CarGoRuqsat" даёт перевозчикам возможность заранее забронировать очередь для пересечения границы с Россией, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт комитета государственных доходов министерства финансов РК.

За 10 дней с начала пилотного проекта в "CarGoRuqsat" забронировали электронную очередь 123 грузовые автомашины, из них 79 автомашин проследовали в Россию, 44 автомобиля прибудут на пункт пропуска согласно очередности.

"Пункт пропуска "Бидаик" работает в штатном режиме, скоплений грузовых автомашин не наблюдается. Применение электронной очереди позволяет обеспечить прозрачность и оперативность прохождения границы, способствует недопущению скоплений грузовых автомашин", - отметили в КГД.

"CarGoRuqsat" интегрирован с 13 информационными системами госорганов, что позволило автоматизировать часть контрольных функций и исключить человеческий фактор. Так, на этапе бронирования электронной очереди ведётся контроль за наличием страховых полисов, разрешений на перевозки, задолженности по платным дорогам и др.

С начала пилотного проекта при бронировании электронной очереди установлены факты отсутствия у перевозчиков разрешений на международные перевозки, соответствующей категории на право управления грузовыми автомашинами, страховых полисов и др. Наличие таких документов предусмотрено действующим законодательством, обязательно для всех перевозчиков и направлено на обеспечение безопасности дорожного движения.

"В свою очередь, добропорядочными перевозчиками, не имеющих нарушений, введение электронной очереди воспринято позитивно и сообщается об оперативности пересечения границы - в течение 10-15 минут", - уточнили в комитете.

В КГД добавили, что пункт пропуска "Бидаик" обеспечен мобильным интернетом, работниками оказывается необходимая консультационная и техническая помощь, в том числе, при отсутствии связи у водителей, наличии вопросов при бронировании электронной очереди и др.

По всем вопросам можно обратиться в call-центр КГД по телефонам 1414, 8-800-080-7777.