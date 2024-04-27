На водохранилищах страны продолжаются круглосуточные дежурства

Сброшенная из Ириклинского водохранилища РФ вода продолжает проходить по территории нашей страны. О состоянии водохранилищ страны на брифинге в СЦК рассказала Официальный представитель Министерства водных ресурсов и ирригации РК Молдир Абдуалиева на брифинге в СЦК, передаёт BaigeNews.kz

"Специалисты Западно-Казахстанского филиала "Казводхоза" проводят безопасный пропуск паводковых вод. Идет наполнение 4-х водохранилищ Урало-Кушумской оросительно-обводнительной системы. Сейчас в них 226 млн кубометров воды, это 87% от общего объема. Западно-Казахстанский филиал "Казводхоза" направил 30 млн кубометров паводковой воды, поступившей из России, в Камыш-Самарские озера области", — сказала Молдир Абдуалиева.

На 100% наполнились системы лиманного орошения "Алва" и "Кенбидайк". Также пополнились русла рек Козыкош, Мукыр и Карасу Целиноградского района.

В области Абай Шульбинское водохранилище наполнено на 50%.

"Вода из Тасоткельского водохранилища Жамбылской области сбрасывается по реке Шу. В начале апреля эта вода пересекла границу Созакского района Туркестанской области. Сброс воды из Тасоткельского водохранилища продлится до 1 мая, за это время по реке Шу в Созакский район должно поступить около 1 млн кубометров воды", — сказала спикер.

Впервые за всю историю наблюдений вода, сброшенная с Кенгирского водохранилища области Ұлытау, поступила через реку Сарысу в озера Кызылординской области. Наблюдается активное наполнение Теликольской системы озер Кызылординской области, что должно оказать благоприятное влияние сельское хозяйство региона.