На въездах в Астану будут проверять превышение веса грузовиков

Автоматические весовые станции будут проверять превышение веса грузовиков на въездах в столицу. Первым регионом для внедрения новой системы выбрана Астана, где предложение получило поддержку акимата, поскольку проблема превышения весовых параметров грузовиков здесь очень актуальна, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в Министерстве транспорта РК, только на столичных стройках ежедневно перевозками занимаются около 6,5 тысячи грузовиков, которые возят стройматериалы из пригорода. Поэтому автоматические весовые станции будут установлены на всех въездах в город уже в этом году.

"Действующая сегодня система транспортного контроля в Казахстане не в полной мере позволяет контролировать и пресекать факты незаконных превышений весовых параметров грузовых автомобилей, что приводит к преждевременному разрушению дорог, авариям, смертям и многомиллиардным затратам. Основной проблемой сферы является возможность прямого контакта транспортного инспектора и перевозчика. Инспекторы и перевозчики договариваются и грузовик с перевесом продолжает движение. Согласно посланию Президента, стратегической задачей для нашей страны является усиление позиций в качестве узлового транзитного хаба в Евразии и становление со временем полноценной транспортно-логистической державой. Но без хороших автомобильных дорог достичь этой стратегической цели не получится. Какой иностранный перевозчик станет проезжать транзитом через страну, в которой нет хороших дорог? Поэтому необходимо усилить контроль за рациональным использованием автодорог и их сохранностью", — считают в ведомстве.

За этот вопрос несет ответственность в том числе и Комитет транспорта Министерства транспорта, который организует работу по контролю за превышениями весовых параметров у грузового транспорта.

По словам председателя Комитета транспорта МТ РК Алтая Али, главное в этом вопросе – исключить человеческий фактор из процесса контроля. При этом инспекторы транспортного контроля больше не смогут принимать никаких решений, вс` будет автоматически.

"Наша цель – чтобы все грузовики массой свыше 12 тонн (с грузом или без него) проходили весовой контроль в движении. То есть, без участия инспекторов. При превышении веса или попытке уклонения от взвешивания штраф будет начисляться автоматически, как в системе "Сергек", —говорит Алтай Али.

После периода апробации в Астане новая система будет внедрена по всей республике.