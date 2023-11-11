​В Костанае на веточках сирени набухли почки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Костанайские новости".

"Растения могли обмануться. Посудите сами: сначала были заморозки, не очень длительные, но довольно жёсткие. А потом пришло тепло, причём затяжное. Таким образом растения могут быть обмануты погодой", - говорит биолог Андрей Андрющенко.

Однако более вероятен другой вариант.

Очень многие растения в это время года закачивают в свои почки, цветочные, в частности, природный антифриз. Это нужно для того, чтобы не промерзнуть зимой. Почки реально увеличиваются в размерах. А некоторые кустарники, малина, например, даже выдают подзимние побеги. Это очень короткий побег, который зимует, а весной идёт в рост. Это вполне нормальные явления, просто люди не всегда обращают на них внимание.