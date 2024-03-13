Несколько дорог закрыли в Карагандинской области из-за непогоды

Из-за ухудшения погодных условий на участках дорог Карагандинской области закрыли движение, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".

С 16:30 по Карагандинской области, в связи с ухудшением погодных условий (боковой ветер, снег, низовая метель, ограничение видимости до 100м) вводится ограничение движения для общественных и грузовых транспортных средств на а/д:

1. "Екатеринбург-Алматы" км. 1353-1426, уч. гр.Акмолинской обл.-ПВП Темиртау

2. "Екатеринбург-Алматы" км. 1426-1445, уч. ПВП Темиртау-г.Темиртау

3. "Екатеринбург-Алматы" км. 1505-1610, уч. п.Новостройка-п.Аксу-Аюлы.

4. "Екатеринбург-Алматы" км. 1292-1353, уч. ПВП Жибек жолы-гр.Карагандинской области.