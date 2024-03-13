Несколько дорог закрыли в Карагандинской области из-за непогоды
Сегодня, 16:59
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Сегодня, 16:59Сегодня, 16:59
117Фото: baigenews.kz
Из-за ухудшения погодных условий на участках дорог Карагандинской области закрыли движение, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".
С 16:30 по Карагандинской области, в связи с ухудшением погодных условий (боковой ветер, снег, низовая метель, ограничение видимости до 100м) вводится ограничение движения для общественных и грузовых транспортных средств на а/д:
1. "Екатеринбург-Алматы" км. 1353-1426, уч. гр.Акмолинской обл.-ПВП Темиртау
2. "Екатеринбург-Алматы" км. 1426-1445, уч. ПВП Темиртау-г.Темиртау
3. "Екатеринбург-Алматы" км. 1505-1610, уч. п.Новостройка-п.Аксу-Аюлы.
4. "Екатеринбург-Алматы" км. 1292-1353, уч. ПВП Жибек жолы-гр.Карагандинской области.
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