На уборку снега в Астане вышли более 1600 единиц спецтехники
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
С утра 4 февраля в снегоуборочных работах в столице задействованы почти 1 600 единиц спецтехники. Коммунальщики города работают круглосуточно в усиленном режиме, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.
"На уборку улиц, площадей и тротуаров города от снега и наледи в столице с утра 4 февраля вышли почти 2,6 тысячи дорожных рабочих и около 1,6 тысячи единиц спецтехники. За прошедшую ночь из города вывезли около 53 тысяч кубометров снега, что равно объему 3,6 тысячи большегрузов", — сообщили в акимате.
Всего с начала зимы по сегодняшний день 266 тысячами рейсов на полигоны вывезли 3,6 миллионов кубометров снега.
Напомним, штормовое преупреждение из-за метели на 4 февраля объявлено во всех регионах страны.
Самое читаемое
- Мальчик скончался после обрезания в Кокшетау
- Россиянин бежал от мобилизации и попал в тюрьму в Казахстане
- В столичном театре описали астанчан, которые к ним приходят
- В Китае казнили пару, которая выбросила двоих детей с 15-го этажа
- Почему владельцам iPhone не пришли уведомления о землетрясении в Алматы