На уборку снега в Астане вышли более 1600 единиц спецтехники

С утра 4 февраля в снегоуборочных работах в столице задействованы почти 1 600 единиц спецтехники. Коммунальщики города работают круглосуточно в усиленном режиме, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

"На уборку улиц, площадей и тротуаров города от снега и наледи в столице с утра 4 февраля вышли почти 2,6 тысячи дорожных рабочих и около 1,6 тысячи единиц спецтехники. За прошедшую ночь из города вывезли около 53 тысяч кубометров снега, что равно объему 3,6 тысячи большегрузов", — сообщили в акимате.

Всего с начала зимы по сегодняшний день 266 тысячами рейсов на полигоны вывезли 3,6 миллионов кубометров снега.

Напомним, штормовое преупреждение из-за метели на 4 февраля объявлено во всех регионах страны.