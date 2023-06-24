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Сегодня, 00:03
239
239Фото: aa.com.tr
На турецком курорте вспыхнул лесной пожар
Лесной пожар начался на турецком курорте Мармарис в провинции Мугла, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой агентство "Анадолу".
Пожар тушат бригады пожарных, лесники, а также с воздуха девять вертолётов и шесть самолётов.
Власти заявляют, что ситуация под контролем. Сообщается, что в очаге возгорания обнаружен обгоревший труп мужчины. Ведётся расследование.
• Havadan 9 helikopter ve 6 uçak müdahale etti— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) June 23, 2023
• Karadan çok sayıda arazöz ve orman işçisinin yanı sıra itfaiye ve TOMA ekipleri görev yaptı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı https://t.co/feX7FYHie4 pic.twitter.com/i73zX7lVld
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