На турецком курорте вспыхнул лесной пожар

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Лесной пожар начался на турецком курорте Мармарис в провинции Мугла, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой агентство "Анадолу".



Пожар тушат бригады пожарных, лесники, а также с воздуха девять вертолётов и шесть самолётов.

Власти заявляют, что ситуация под контролем. Сообщается, что в очаге возгорания обнаружен обгоревший труп мужчины. Ведётся расследование.