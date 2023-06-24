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aa.com.tr Сегодня, 00:03
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Сегодня, 00:03
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Фото: aa.com.tr

На турецком курорте вспыхнул лесной пожар

Лесной пожар начался на турецком курорте Мармарис в провинции Мугла, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой агентство "Анадолу".

Пожар тушат бригады пожарных, лесники, а также с воздуха девять вертолётов и шесть самолётов. 

Власти заявляют, что ситуация под контролем. Сообщается, что в очаге возгорания обнаружен обгоревший труп мужчины. Ведётся расследование. 

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Сегодня, 00:03
239
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