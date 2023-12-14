На три года могут осудить женщину за кражу породистого кота в Семее

В одном из кафе в Семее пропал британский кот. Полицейские выяснили, что животное украли. Тому, кто это сделал, грозит три года в колонии, передаёт BaigeNews.kz.

В полицию обратился владелец кафе, сообщивший, что неизвестное лицо с территории заведения, расположенного в центре города, похитил британского кота. Питомец был частью семьи мужчины. Любимец спокойно разгуливал на территории кафе, за ним приглядывали и кормили не хуже, чем посетителей.

Сотрудники полиции вычислили вора по камерам видеонаблюдения.

"Злоумышленником оказалась женщина, которая объяснила следователям, что животное очень ей понравилось. В отношении неё выдвинуто обвинение по части 1 статьи 188 УК РК - “Кража”. 37-летней любительнице кошек грозит до трёх лет лишения свободы", - сообщили в пресс-службе ДП области Абай.

Полицейские сразу вернули британца обратно в семью.