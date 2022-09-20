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На трансляциях матчей по ТВ "Барыс" заработал почти 88 миллионов тенге Сегодня, 20:26
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На трансляциях матчей по ТВ "Барыс" заработал почти 88 миллионов тенге

Стали известны суммы выплат хоккейным клубам от КХЛ по итогам сезона 2021/2022. "Барыс" получит почти 88 миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz.

20 сентября в Москве состоялся Совет директоров КХЛ. На нём подведены финансовые итоги деятельности лиги. Восьмой год подряд КХЛ заканчивает с прибылью.

Практика распределения между клубами доходов, полученных от продажи телевизионных прав, начата сезоне 2014/2015. В этом году поделят 448 295 438 рублей с НДС.

В сезоне 2021/2022 лига осуществила продажу телевизионных и беттинг-прав в 23 страны вещания, включая Россию.

"Порядок распределения между клубами доходов от ТВ и коммерческих прав остался без изменений. Наибольший вес при распределении имеют принципы участия в чемпионате (30 процентов) и принцип телеспроса (40 процентов). Высокие доходы получили те клубы, чьи ТВ-права продаются дороже", - сообщили в КХЛ.

Наибольшую сумму вознаграждения по итогам чемпионата получит "Металлург" (29 168 946 рублей), из них 6 315 775 по принципу ТВ спроса.

"Барыс" по показателю телеспроса занимает четвёртое место в лиге. За сезон он получит 11 180 609 рублей, или 87,9 миллиона тенге.

Клубам рекомендовано направить средства на модернизацию инфраструктуры арен, производство видеоконтента, развитие клубного ТВ, промо-кампании, повышение уровня сервиса для зрителей и другое.

В КХЛ отметили, что уделяют особое внимание работе зрителями. В сезоне 2021/2022 проинспектированы 195 матчей регулярного чемпионата и 16 матчей плей-офф. Среди лучших клубов - "Барыс", "Авангард" и "Трактор".

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#хоккей #Барыс #КХЛ #доходы #финансы
Сегодня, 20:26
188
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