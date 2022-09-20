Лента новостей
- Уникальную операцию провели пятилетнему мальчику из Атырау 21:49 0
- Касым-Жомарт Токаев пригласил Урсулу фон дер Ляйен посетить Казахстан 21:28 76
- Токаев встретился с президентом Международного комитета Красного Креста 20:43 118
- На трансляциях матчей по ТВ "Барыс" заработал почти 88 миллионов тенге 20:26 177
- Токаев высказал заинтересованность в трансфере австрийских технологий 19:41 176
- Заморозки в трёх областях Казахстана прогнозируют синоптики 19:16 212
- Школьников эвакуировали из-за сообщения о бомбе в Шымкенте 18:57 363
- Нужно ли налогоплательщикам перерегистрироваться из-за переименования столицы в Астану 18:35 273
- У Астаны появятся новые герб и флаг 18:28 235
- Как Костанай оказался "заграницей", объяснили в госкорпорации 18:22 521
- "Мы полным ходом движемся по пути реформ" — Токаев 17:59 616
- Фото блюд и меню будут публиковать — Аймагамбетов намерен улучшить школьное питание 17:44 423
- Из малокомплектной — в прогрессивную: сельская школа Ybyrai mektebi открылась в Казахстане 17:32 316
- Спортсмен из Актау стал рекодсменом Гиннесса 17:28 253
- Землетрясение произошло неподалеку от Алматы 16:58 503
- "Казахтелеком" и Кайрат Сатыбалды заключили медиативное соглашение 16:26 1024
- Почему Казахстан не пропускает белорусские и российские фуры с товарами из Европы, объяснили в МИИР 16:24 602
- Из-за высоких цен ведётся расследование в отношении "Яндекс Такси" — АЗРК 16:21 403
- Суд отклонил апелляцию родственника погибшей в Грузии казахстанки 15:49 394
- Казахстан и ОАЭ подписали ряд соглашений 15:48 299
- Костанай стал заграницей в документах казахстанки 15:43 647
- Единую жилищную программу для молодёжи планируют создать в Казахстане 15:12 414
- Подпольный алкоцех "накрыли" в СКО 15:00 316
- Спасли две жизни: столичные хирурги смогли удалить опухоль мозга беременной женщине 14:50 474
- В Минздраве рассказали, как отличить халатность от врачебной ошибки 14:38 1021
- Нарушения на АНПЗ носят систематический характер - Минэкологии 14:32 297
- "КазМунайГаз" выкупил у "Самрук-Казына" долю в "КМГ Кашаган Б.В." за 3,8 миллиарда долларов 14:11 397
- Аналитики посчитали, в каких министерствах Казахстана больше всего коррупционеров 13:28 547
- "Келін - тоже человек". Казахстанок учат самообороне тренеры из США и Европы 13:24 539
- Троих школьников в Уральске сбил водитель грузовика, находящийся в наркотическом опьянении 12:59 497
- Рехабы Казахстана: за чей счёт нужно лечить наркозависимых 12:56 922
- Мужчина разбрасывал деньги, убегая от полиции 12:46 843
- Смерть девушки, задержанной за неправильное ношение хиджаба, вызвала массовые протесты в Иране 11:53 1843
- "Трудно смириться с диагнозом ребёнка": как в Кызылорде лечат пациентов с психическими расстройствами 11:53 516
- За охоту на рысь осудили двух павлодарцев 11:28 443
- Расследуется факт завышения цен на электроэнергию в Экибастузе - АФМ 11:17 345
- Услуги в сфере досуга и спорта выросли в объёме на 60 процентов за полугодие - статистика 10:58 321
- Экспорт и цены на зерно растут, виды на урожай хорошие - статистики 10:21 411
- В Астане изменили приговор членам ОПГ по контрабанде золота 10:17 322
- С начала года казахстанцам выплатили пенсии на 1,9 триллиона тенге 09:36 409
- Льготы на платную парковку в Астане теперь можно оформить онлайн 09:27 464
- Аэропорт Астаны планирует строительство второй взлётно-посадочной полосы 08:58 437
- Пандемия отступает: всего 64 новых случая КВИ выявили в Казахстане за сутки 08:40 838
- Новую школу за 600 миллионов признали аварийной в Туркестанской области 08:27 1158
- Сколько болельщиков пришли на бой Головкина и "Канело" в Лас-Вегасе 08:12 487
- Из-за долгов Уральскую ТЭЦ отключили от газоснабжения 07:44 341
- Токаев принял участие в работе казахско-американского инвестиционного круглого стола 07:05 356
- Производство на месторождении Кашаган обсудили в США 06:49 464
- 28 миллионов тенге задолжали коммунальщикам жители Петропавловска 06:08 303
- Зрители концерта Gakku Дауысы уничтожили почти 94 тысячи цветов 05:33 468
- 33 жителя Восточно-Казахстанской области заразились клещевыми инфекциями 04:10 318
- Зеленый пояс Астаны пополнился ещё 550 фазанами 03:05 408
- Развитие USAID: обсуждены вопросы казахско-американского сотрудничества 02:40 349
- Казахстанский футбол нуждается в глубоком и основательном реформировании - КФФ 02:21 412
- Клаус Шваб пригласил Токаева принять участие во Всемирном экономическом форуме 01:18 439
- Мошенники начали действовать от имени налоговой 01:02 397
- Токаев встретился с генеральным менеджером Microsoft 00:27 416
- Создание в Казахстане полноценного технологического хаба обсуждают в США 00:10 450
- Президент Казахстана встретился с представителями IT-сообщества в Нью-Йорке 19.09.2022 422
- Сельчане в Алматинской области перекрыли дорогу из-за смертельного наезда на ребёнка 19.09.2022 470
- Что такое цифровые права и как они регулируются в Казахстане 19.09.2022 468
- Гроб с телом королевы опустили в склеп 19.09.2022 454
- Глава государства встретился с президентом аналитического центра Asia Society 19.09.2022 501
- Токаев встретился с вице-президентом S&P Global 19.09.2022 592
- Глава государства встретился с президентом Eurasia Group 19.09.2022 487
- Премьер-министр Казахстана прибыл с официальным визитом в ОАЭ 19.09.2022 823
- Какой будет погода в Казахстане 20 сентября 19.09.2022 514
- "Жить в Казахстане и не знать казахский язык - это странно". Русская украинка о казахском языке 19.09.2022 51745
- Токаев встретился с главой JPMorgan Chase & Co 19.09.2022 525
- Глава государства встретился с председателем Grupo Los Grobo 19.09.2022 499
- Токаев пригласил глобальные фининституты США инвестировать в Казахстан 19.09.2022 668
- Активы на 523 миллиарда тенге вернули в Казахстан - Генпрокуратура 19.09.2022 1245
- Три миллиона тенге за смерть: каковы риски законопроекта Минздрава по страхованию 19.09.2022 828
- Глава государства направил телеграмму соболезнования президенту Таджикистана 19.09.2022 522
- Глава Казахстана направил телеграмму соболезнования президенту Кыргызстана 19.09.2022 426
- Контрафакт: из-за роста цен рынки Казахстана заполонили нелегальные товары 19.09.2022 696
- Фигурирующие в деле о январских событиях сотрудники КНБ находятся на свободе 19.09.2022 17787
- Сквер в Астане назовут в честь королевы Елизаветы II 19.09.2022 961
- В штуку или в отместку: подростки в Казахстане распространяют сообщения о бомбе 19.09.2022 735
- Детские омбудсмены появились в 16 регионах Казахстана 19.09.2022 484
На трансляциях матчей по ТВ "Барыс" заработал почти 88 миллионов тенге
Стали известны суммы выплат хоккейным клубам от КХЛ по итогам сезона 2021/2022. "Барыс" получит почти 88 миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz.
20 сентября в Москве состоялся Совет директоров КХЛ. На нём подведены финансовые итоги деятельности лиги. Восьмой год подряд КХЛ заканчивает с прибылью.
Практика распределения между клубами доходов, полученных от продажи телевизионных прав, начата сезоне 2014/2015. В этом году поделят 448 295 438 рублей с НДС.
В сезоне 2021/2022 лига осуществила продажу телевизионных и беттинг-прав в 23 страны вещания, включая Россию.
"Порядок распределения между клубами доходов от ТВ и коммерческих прав остался без изменений. Наибольший вес при распределении имеют принципы участия в чемпионате (30 процентов) и принцип телеспроса (40 процентов). Высокие доходы получили те клубы, чьи ТВ-права продаются дороже", - сообщили в КХЛ.
Наибольшую сумму вознаграждения по итогам чемпионата получит "Металлург" (29 168 946 рублей), из них 6 315 775 по принципу ТВ спроса.
"Барыс" по показателю телеспроса занимает четвёртое место в лиге. За сезон он получит 11 180 609 рублей, или 87,9 миллиона тенге.
Клубам рекомендовано направить средства на модернизацию инфраструктуры арен, производство видеоконтента, развитие клубного ТВ, промо-кампании, повышение уровня сервиса для зрителей и другое.
В КХЛ отметили, что уделяют особое внимание работе зрителями. В сезоне 2021/2022 проинспектированы 195 матчей регулярного чемпионата и 16 матчей плей-офф. Среди лучших клубов - "Барыс", "Авангард" и "Трактор".
-
Hype news
- Костанай стал заграницей в документах казахстанки 15:43 647
- Мужчина разбрасывал деньги, убегая от полиции 12:46 843
- В Астане демонтируют надписи Nur-Sultan 18.09.2022 1119
- Список преподавателей вузов с поддельными дипломами выложили в сеть 17.09.2022 38655
- Отлученная от церкви астанчанка выиграла суд у христианской общины 15.09.2022 6220
- В Павлодаре аким проиграл суд против местной жительницы 14.09.2022 4165
- "Убийца леди Ди на троне" - скандальный журнал разместил нового короля на обложке 14.09.2022 3362
- В Алматы ликвидировали трёхэтажный бордель 13.09.2022 2472
- Сдался добровольно: ещё одного сообщника Мухтара Аблязова вернули в Казахстан 13.09.2022 2915
- "Отвечаю на казахском языке" — Мусин раскрыл свой метод борьбы с мошенниками 13.09.2022 4365
- Видео рукоприкладства якобы чиновника из Актау попало в соцсеть 12.09.2022 2088
- Склад боеприпасов обнаружили у пенсионерки в Риддере 12.09.2022 2910
- Токаева в образе фэнтези-батыра нарисовал парень из Шымкента 12.09.2022 2185
- Димаш Кудайберген опубликовал тизер "самого дорогого" клипа в мире 12.09.2022 19423
- Копию Луны построят в Дубае 11.09.2022 2053
- Мировой рекорд "Самый многонациональный оркестр" зафиксировали в Казахстане 07.09.2022 2541
- Павлодарцы смогут сыграть в боулинг арбузами 07.09.2022 2120
- Лезут через забор: ученики столичной школы вынуждены выбирать нестандартный путь к знаниям 06.09.2022 23424
- "Да мне пофиг!" — осуждённая чиновница мотивирует подписчиков в Инстаграм 05.09.2022 180571
- Информацию о похищении девушки в Алматы прокомментировала полиция 04.09.2022 8914
- "И снова 3 сентября": появилась новая версия популярной песни-мема 03.09.2022 12664
- Иностранца будут судить в Атырау за инцидент на борту самолёта 03.09.2022 4012
- 48-летний мужчина впервые пошел в школу в Шымкенте 02.09.2022 4453
- В Караганде водитель переехал пешехода из-за пачки сигарет 28.08.2022 13080
- "Как на скакуне". Водитель-лихач на Lexus напугал жителей Риддера 28.08.2022 3716
- Патриотизм бросается в глаза - полулярный российский блогер о жизни в Казахстане 26.08.2022 9642
- Ультиматум властям: бомбы ищут в зданиях судов Алматы и Алматинской области 26.08.2022 3647
- Сотрудники КТЖ и транспортные полицейские подрались на матче в Бурабае 24.08.2022 6347
- Танцующую в столичной мечети девушку обсуждают в Сети 22.08.2022 28420
- Болельщики устроили скандал на турнире лиги Хабиба Нурмагомедова в Нур-Султане 21.08.2022 10887
- "Устал ходить пешком" — пьяный подросток из Тараза объяснил, зачем угнал авто 20.08.2022 4347
- Главу Союза мусульман Мурата Телибекова обвинили в избиении супруги 17.08.2022 8205
- Сколько стоит школьная форма сына, рассказал министр просвещения 16.08.2022 4469
- Нурлан Нигматуллин и его брат-близнец Ерлан Нигматуллин фигурируют в уголовном деле 15.08.2022 21470
- Парковки "умные", а тендер - не очень. Нацкомпания ЭКСПО попала в скандальную историю 12.08.2022 6451
- Про Ferrari сына и свои планы на пенсии рассказал бывший премьер Сапарбаев 11.08.2022 7135
- Популярные игрушки Хагги Вагги могут быть опасны для детей 11.08.2022 5616
- Cмял ковшом грузовики, чтобы получить зарплату - скандальное видео прокомментировали в полиции Нур-Султана 11.08.2022 10981
- Замакима спас девочку от насильника в Туркестанской области 10.08.2022 6368
- "Конфликт урегулирован" - фигуристка Наурызова об очередном спортивном скандале 10.08.2022 5211
- Мужчина в женском купальнике украл велосипед в Актау 10.08.2022 5331
- "У меня есть доказательства" — бывшая военнослужащая заявила о домогательстве 09.08.2022 9046
- О "проклятом" казахстанском стадионе рассказали за рубежом 09.08.2022 5470
- За дрифт-шоу и стрельбу задержаны участники свадебного кортежа в Жамбылской области 08.08.2022 5084
- Из-за потопа эвакуировали гостей отеля Hilton в Нур-Султане 08.08.2022 7604
- Появилась ориентировка на подозреваемых в убийстве бизнесмена в Уральске 07.08.2022 5347
- Видео с предполагаемыми подозреваемыми в убийстве бизнесмена в Уральске появилось в Сети 07.08.2022 13264
- Около 80 тысяч туристов застряли на Хайнане 07.08.2022 5146
- Десятки людей рухнули с трибуны на стадионе в Австралии 06.08.2022 5276
- Пострадавших от лжесотрудницы ЦОНа ищет полиция Алматы 06.08.2022 5174
- Бросившей в мэра ботинок россиянке подарили квартиру 06.08.2022 7608
- Глава ВОЗ намерен выучить казахский язык 05.08.2022 5357
- Главе ВОЗ устроили пышный прием в Алматы 04.08.2022 5814
- "Вопрос жизни и смерти" – Саакашвили решил уйти из политики 31.07.2022 6478
- Блогер Айжан Байзакова попала в ДТП 26.07.2022 6251
- Louis Vuitton выпустил в продажу носки почти за миллион тенге 25.07.2022 6082
- Госсоветник Ерлан Карин сообщил о взломе своего аккаунта в Telegram 24.07.2022 5720
- "Шикарный приз!" − мешок сахара разыграли на тое 24.07.2022 7990
- Отдыхающие попали под мощный паводок на пляже в Мангистау 24.07.2022 6957
- Бетонное покрытие поднялось из-за жары на трассе Самара – Шымкент 24.07.2022 7696
- В Алматы наказан водитель, чья экстремальная езда вызвала резонанс в соцсетях 23.07.2022 7977
- НХЛ расследует случай группового сексуального насилия на МЧМ-2003 23.07.2022 10129
- Новые ковидные ограничения введут в Нур-Султане с 23 июля 21.07.2022 13858
- "Часто слышу о том, что я кому-то пригрозил" — Даниал Ахметов о слухах о себе 14.07.2022 9521
- Обрушение ледника сняли на видео туристы на Иссык-Куле 11.07.2022 10278
- Молодожёны во время свадьбы смотрели финал Рыбакиной 09.07.2022 8610
- Российские СМИ обсуждают возможность возвращения Рыбакиной 09.07.2022 12035
- Мужчина с ножом напал на пациентов больницы в Шанхае 09.07.2022 8010
- Итальянский велогонщик врезался в зрителей и получил травму шеи на "Тур де Франс" 08.07.2022 9544
- "Фиктивно продавал квартиры в ЖК Esentay City" - новые подробности скандала вокруг алматинского ресторатора 05.07.2022 11725
- Бывший муж Баян Алагузовой подал ходатайство об условно-досрочном освобождении 05.07.2022 10402
- За 7,4 миллиона тенге продали антикварный набор для охоты на вампиров на аукционе в Великобритании 05.07.2022 10185
- Участников кокпара на трассе оштрафовали в Алматинской области 04.07.2022 8493
- Ещё одна женщина погибла при нападении акулы в Хургаде 03.07.2022 10369
- Звёздный боец UFC ударил журналиста во время интервью 03.07.2022 8706
- Ряд должностных лиц Минкульта подозревают в сговоре с Арыстанбеком Мухамедиулы 01.07.2022 18786
- Видео с роскошной свадьбы "сына полицейского начальника" проверяет ДП Алматы 01.07.2022 11776
- Астанчанин отомстил соседу, выставив его телефонным террористом 01.07.2022 11171
- Интересные места. Где находят "запрещенку" для осуждённых в павлодарских колониях 29.06.2022 11562
- 101-летнего охранника концлагеря приговорили к пяти годам тюрьмы 29.06.2022 11971
-
- Заседание правительства с президентом. О чём говорил Токаев 14.07.2022 9248
- К чему придёт архитектура Алматы после 30 июня: менять нельзя корректировать 14.07.2022 7992
- Есть ли шанс убрать монополию? Что изменится на рынках топлива, жилья и перевозок в Казахстане 12.07.2022 8059
- От чего гибнут сайгаки. Как системно и с пользой регулировать их поголовье в Казахстане 11.07.2022 8364
- "На Западе экодуки строят даже для червей". Эксперт о главной проблеме сайгаков в Казахстане 11.07.2022 7737
- История любви на всю жизнь. Как народный артист СССР Рамазан Бапов стал легендой 08.07.2022 11920
- Ибрагим Кубеков: "Печатный" Дон Кихот в эпоху интернета 08.07.2022 8609
- К чему приведет выравнивание тарифов за электроснабжение в Казахстане 04.07.2022 10441
- "Ни одна страна не решит вашу проблему". Главный трансплантолог Беларуси о посмертном донорстве в Казахстане 04.07.2022 11493
- Малые города Казахстана прирастают амбициозной промышленностью 30.06.2022 11289
- Как в Казахстане проходит реабилитация детей 30.06.2022 9015
- "Это протест против устоев общества" — премьера оперы "Дон Жуан" состоялась в "Астана Опера" 30.06.2022 9246
- Золотодобывающий Бестобе продолжает лихорадить — жители грозят голодовкой 29.06.2022 24438
- Журналисты, которых мы потеряли, но всегда помним о них 28.06.2022 10197
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 12316
- Началу Великой Отечественной войны посвятили лиричный вечер музыки в Павлодаре 22.06.2022 9307
- Как проблему бродячих животных решают на севере Казахстана 21.06.2022 10737
- Как обеспечить себе безбедное будущее, рассказал Аскар Акаев алматинским студентам 21.06.2022 11304
- Невидимые и не нужные. Как живут бывшие наркоманы, экс-зэки и люди с ВИЧ в Казахстане 20.06.2022 12380
- Саммит по ЦУР: Как страны Центральной Азии будут восстанавливаться после пандемии 16.06.2022 10714
- Почему Казахстану ещё нужна высокая базовая ставка 14.06.2022 12706
- Частные колледжи Павлодара жалуются: зарплата их педагогов ниже, чем в государственных 13.06.2022 12208
- Казахстан решительнее берётся за декарбонизацию 10.06.2022 13317
- Сексуальное здоровье и воспитание: почему мы табуируем эти темы в Казахстане 07.06.2022 13331
- Счастье быть собой. Как живут дети с алопецией в Казахстане 01.06.2022 29750
- Посмотреть "глазами детей". Выставка детского творчества открылась в столице 01.06.2022 13781
- Уникальный детский сад открылся в Нур-Султане 01.06.2022 14611
- Создавая тепло. Как волонтёры РК согревают недоношенных малышей вязаными изделиями 01.06.2022 14458
- От надежд до разочарования. Как сборная Казахстана по хоккею боролась за место в плей-офф чемпионата мира 31.05.2022 14829
- "Память во имя будущего". Как учёные изучают судьбы советских политрепрессированных и почему это важно 31.05.2022 15221
- "Меня чуть не обманули телефонные мошенники" — как не попасть на крючок "дропперам" 30.05.2022 23313
- Помогут ли инициативы Миннацэкономики наполнить бюджет? 30.05.2022 14731
- Страсти по ArtSport: Когда вновь заработает программа? 25.05.2022 21993
- Магия чистого саумал: кобылья ферма стала местом притяжения в Кокшетау 24.05.2022 32520
- Зачем государство вливает миллиарды тенге в промышленность? 24.05.2022 16513
- ArtSport: в Нур-Султане обсудили проблемы бесплатных кружков и секций для детей 20.05.2022 20969
- Как в Казахстане проводят операции от ожирения и в каких случаях это бесплатно 19.05.2022 20846
- Как проехать на Алаколь, или "Романтика" железных дорог Казахстана 18.05.2022 23014
- "Они готовы жонглировать страхами людей" — эксперты о противниках поправок в Конституцию 16.05.2022 19068
- Разводы и лукавое гендерное равенство. Что происходит с институтом семьи в Казахстане? 15.05.2022 20295
- Казахстан сохраняет привлекательность для иностранных инвесторов 12.05.2022 18428
- Что находится внутри Института ядерной физики РК. Фоторепортаж 05.05.2022 18488
- "Это не такой простой вопрос" — эксперт о подготовке специалистов для АЭС 04.05.2022 18375
- Как русский парень поёт про Казахстан и танцует лезгинку 01.05.2022 33872
- Сурдлимпийские игры в Бразилии. Кто представит Казахстан 01.05.2022 20297
- "Если народ проголосует". Почему изменения в Конституции важны для Казахстана? 01.05.2022 18747
- Что вы знаете об атомной энергетике? Строительство АЭС в Казахстане глазами физика-ядерщика 29.04.2022 23149
- Детская безопасность. Как защитить своего ребёнка? 08.04.2022 22749
- GGG против самурая из Токио. Главное о бое Геннадия Головкина и Риоты Мураты 08.04.2022 23048
- "Важная инициатива, но не догма" — политические реформы обсудили в КИСИ 06.04.2022 22323
- Нужна ли стране Женская партия? 05.04.2022 22393
- Гидроэкология, или Почему наводнения стали проклятием для прибрежных жителей Казахстана? 04.04.2022 24510
- Болашакер Магжан Кистаубаев об учёбе в США, создании STEM Академии и об "утечке мозгов" 01.04.2022 25143
- Убогие хосписы, долги и штрафы — что не так с поддержкой онкобольных в Казахстане 31.03.2022 23770
- Радикализация и тюрьма как университет. Чем нам грозит поколение NEET 31.03.2022 23313
- Тысячи глаз и тысячи рук. Как самим изменить Казахстан — мнения экспертов 28.03.2022 24047
- Современные танцы под Моцарта в пудре и кринолине: премьера чешского балета в Нур-Султане 28.03.2022 24601
- Возвращение приватизированного: откат или прогресс для экономики? 25.03.2022 22992
- 80-летний рубеж: юбилейная выставка известного художника открылась в Нур-Султане 25.03.2022 25578
- Свыше 400 казахстанцев отказались в 2021 году от радикальных религиозных течений — КНБ 24.03.2022 23815
- Как искоренить бюрократию в медицине Казахстана 24.03.2022 24399
- Возрождение Конституционного суда в Казахстане. Что ждут от нового органа? 18.03.2022 25477
- "Пути обратно нет. Пришло время строить новый Казахстан" — мнения экспертов 17.03.2022 26860
- "Чтобы человеческая машина не заглохла" — интервью с главным нефрологом Нур-Султана 15.03.2022 26090
- Больше ста: рецепт долголетия от казахстанки бабы Дуси 15.03.2022 25320
- Послание–2021. Что удалось выполнить? 15.03.2022 28509
- Как решаются задачи по цифровизации Казахстана 14.03.2022 24993
- "Утром деньги — вечером фильмы": готов ли Казахстан к диалогу с Голливудом? 11.03.2022 27832
- На преодоление стресса после январских событий уйдет не менее пяти лет — психолог 10.03.2022 25542
- Когда четыре года учёбы — коту под хвост. Работодатель о выпускниках вузов РК 10.03.2022 56304
- "Молодому специалисту сложно прожить на мизерную зарплату" — интервью о проблемах молодежи 09.03.2022 27071
- Плетенье рук, судьбы сплетенье. Рассказ о золотых руках мастерицы из Казахстана 08.03.2022 26177
- История художницы: как сельская девочка из РК покоряла мир искусства 08.03.2022 27482
- Привет от Коко Шанель из Казахстана 07.03.2022 25786
- Что для сельского акима важнее: политика, экономика или неравнодушие? 07.03.2022 26118
- Есть ли в Казахстане последовательницы Клары Цеткин в наши дни? 07.03.2022 26105
- Антикризисный план Казахстана. Эксперты о реформах в условиях геополитической ситуации 05.03.2022 25869
- Паралимпиада-2022: Кто представляет Казахстан в Пекине 05.03.2022 27840
- Поможет ли рост налогов для недропользователей наполнить казну? 04.03.2022 26550
- Получится ли реформировать фонд "Самрук-Казына"? 03.03.2022 28461