На трансляциях матчей по ТВ "Барыс" заработал почти 88 миллионов тенге

Стали известны суммы выплат хоккейным клубам от КХЛ по итогам сезона 2021/2022. "Барыс" получит почти 88 миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz. 20 сентября в Москве состоялся Совет директоров КХЛ. На нём подведены финансовые итоги деятельности лиги. Восьмой год подряд КХЛ заканчивает с прибылью. Практика распределения между клубами доходов, полученных от продажи телевизионных прав, начата сезоне 2014/2015. В этом году поделят 448 295 438 рублей с НДС. В сезоне 2021/2022 лига осуществила продажу телевизионных и беттинг-прав в 23 страны вещания, включая Россию.

"Порядок распределения между клубами доходов от ТВ и коммерческих прав остался без изменений. Наибольший вес при распределении имеют принципы участия в чемпионате (30 процентов) и принцип телеспроса (40 процентов). Высокие доходы получили те клубы, чьи ТВ-права продаются дороже", - сообщили в КХЛ.

Наибольшую сумму вознаграждения по итогам чемпионата получит "Металлург" (29 168 946 рублей), из них 6 315 775 по принципу ТВ спроса.

"Барыс" по показателю телеспроса занимает четвёртое место в лиге. За сезон он получит 11 180 609 рублей, или 87,9 миллиона тенге.