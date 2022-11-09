На ТЭЦ Риддера восстановительные работы продолжаются

Фото: инфоцентр ВКО

О ситуации на теплоцентрали сообщили в управлении энергетики и ЖКХ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Noks.kz.

"По состоянию на 16:00 8 ноября в работе находятся котлоагрегаты №1, 2, 3 (среднее давление), температура подачи на тепловых сетях составляет 46°С (при плановой +70 °С). Осуществляются ремонтно-восстановительные работы на котле №6. Все необходимое для ремонта и запуска оборудования уже поставлено на предприятие", - проинформировали в управлении.

Аким ВКО Даниал Ахметов, который возглавляет оперативный штаб по ликвидации ЧС сообщал, что в котле № 6 (высокого давления) обнаружился свищ. И растопка именно этого котла восстановит требуемый температурный режим.

Риддер, напомним, остался без отопления 5 ноября.