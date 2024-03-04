На Тайване школьникам предлагают дополнительные выходные для поддержания психического здоровья

Тайваньские чиновники в ответ на растущую обеспокоенность, связанную с психическим здоровьем молодежи, предложили школьникам брать дополнительные выходные для отдыха и прихода в форму, передает BaigeNews.kz со ссылкой на astanatv.kz. Ведь с 2014 по 2022 год количество самоубийств среди подростков и молодых людей от 15 до 24 лет увеличился более чем в два раза. Об этом сообщает The Guardian.

Учащимся начнут предлагать дополнительные выходные для поддержания их психического здоровья. Именно так на Тайване попытаются снизить растущий уровень самоубийств среди молодежи. Предполагается, что мера позволит снизить их стресс и спасти от депрессии.

Старшеклассники смогут получить до трех выходных в каждом семестре, но только с разрешения родителей.