На свадьбе в Шымкенте стреляли из двух автоматов

Фото: polisia.kz

Два автомата изъяли сотрудники УБОП со свадьбы в Шымкенте, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz. Оперативниками была получена информация о том, что на одной из свадеб после церемонии проводов невесты в качестве салюта будет использовано огнестрельное оружие. На место была направлена группа оперативных работников под видом зрителей и зевак.

"Оперативная информация оказалась верной: примерно в 00.00 часов ночи возле одного из домов при производстве выстрелов в воздух очередью из автоматического оружия полицейскими были задержаны два жителя города. У них на месте были изъяты боевой автомат АКСУ-47 со стертыми номерами и охолощенный автомат АК-74. При осмотре места происшествия криминалистами было изъято порядка двух десятков гильз", - сообщили в полиции.

За незаконное хранение оружия начато досудебное расследование. Назначены соответствующие экспертизы, проводятся необходимые следственные действия.