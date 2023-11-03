На сколько подорожало мясо в Казахстане

Потребление мяса и мясопродуктов в Казахстане увеличилось на 4%, а цены выросли на 9%, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Еnergyprom.kz.

С начала года в Казахстане произвели 57,4 тыс. тонн свежего или охлаждённого мяса крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, лошадей и животных семейства лошадиных — это на 8,4% больше, чем за аналогичный период 2022 года

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При этом, больше всего мяса было произведено в Костанайской области: 10,1 тыс. тонн, плюс 26% за год.

"В сентябре текущего года цены на мясо и мясопродукты выросли на 8,6% за год. В том числе мясо и птица подорожали на 8,3%, колбасы — на 9,9%, изделия из мяса — на 8,4%. Непосредственно говядина выросла в цене на 10,6%, свинина — на 10,3%, конина — на 7,3%, баранина — на 6,7%, птица — на 2,8%. Среди колбас варёная подорожала на 10,4%, полукопчёная — на 9,4%", - пишет издание.

В региональном разрезе наибольший рост цен на мясо и мясопродукты был зафиксирован в Акмолинской области: плюс 13,9%. В тройке антилидеров также оказались Алматинская область (плюс 12,2%) и Астана (плюс 11,8%). Наименьшее годовое удорожание наблюдалось в Шымкенте: плюс 3,1%.

Потребление мяса и мясопродуктов в Казахстане во втором квартале 2023 года выросло на 3,5% - это больше, чем годом ранее.

Больше всего казахстанцы потребляли говядину: 6,1 кг в квартал, годовой рост — на 7,8%. Второе и третье места по популярности заняли конина (1,4 кг, плюс 9,2%) и баранина (1,4 кг, минус 2,1%).