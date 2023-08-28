На сколько поднимется цена угля в Казахстане

В министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК озвучили новые цены на казахстанский уголь, передает корреспондент BaigeNews.kz.

"Цена самого популярного угля марки Шубарколь – 7570 тенге, Каражыра – 9 тыс тенге, Майкубенский – 6700 тенге. Шубарколь премиум – 9 тыс тенге. Если сравнивать с прошлым годом, то цена выросла примерно на 7-10%, в среднем - на 15%", - заявил глава Комитета индустриального развития МИИР РК Турар Жолмагамбетов.

При этом он подчеркнул, что в течение последних трех лет уголедобывающие предприятия Казахстана удерживали цены на одном уровне.