На складах Карагандинской области достаточно угля

О запасах угля в Карагандинской области сообщили в акимате. Для жителей региона топливо продают в 55 точках. В них имеется 49,8 тысячи тонн угля, передаёт BaigeNews.kz.

Очередей в пунктах продажи угля нет, сообщил руководитель Управления промышленности Дарын Булкайыр.

АО "Шубарколь Комир" на область ежедневно отгружает по 35 вагонов.

На основной точке реализации угля в районе ХМК ежедневно загружается порядка 120 автомашин.