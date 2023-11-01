На складах Карагандинской области достаточно угля
1 Ноября, 19:16
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1 Ноября, 19:161 Ноября, 19:16
493Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области
О запасах угля в Карагандинской области сообщили в акимате. Для жителей региона топливо продают в 55 точках. В них имеется 49,8 тысячи тонн угля, передаёт BaigeNews.kz.
Очередей в пунктах продажи угля нет, сообщил руководитель Управления промышленности Дарын Булкайыр.
АО "Шубарколь Комир" на область ежедневно отгружает по 35 вагонов.
На основной точке реализации угля в районе ХМК ежедневно загружается порядка 120 автомашин.
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