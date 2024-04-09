На Шульбинской ГЭС готовятся ко второй волне паводков

Природоохранный компенсационный попуск Иртышского каскада ГЭС ориентировочно начнётся с 15 апреля. В эти дни ожидается активное снеготаяние в горах и на склонах, а значит и заполнение Шульбинского водохранилища, рассказали корреспонденту BaigeNews.kz в Ертисской бассейновой инспекции.

Первая равнинная волна паводков, связанная со снеготаянием в полях, образованием склоновых потоков и ледоходов на реках в Абайской области подошла к концу. В этом году "большая вода" зашла в несколько сёл, смыла мост, образовались переливы через трассы.

Вторая волна проходит за счёт снеготаяния в горах Восточно-Казахстанской области. В результате природного процесса приток воды с малых, но уже полноводных рек к Шульбинскому водохранилищу значительно увеличивается. По данным ДЧС Абайской области, за зиму в горах выпало большое количество осадков.

За режимом регулирования природоохранного попуска наблюдает Ертисская бассейновая инспекция по регулированию использования и охраны водных ресурсов. В ведомстве рассказали, что на 8 апреля природоохранный компенсационный попуск осуществлялся в объёме 1 500 кубометров в секунду, днём ранее он был на уровне 1 400 кубометров в секунду.

Среднесуточный объём и продолжительность попуска могут меняться в зависимости от смены погодных условий или количества воды с боковых притоков к водохранилищу.

"Ждём хорошую тёплую погоду. Сейчас ночная температура в Риддере ещё минусовая. По данным "Казгидромета" после 15 апреля ожидается стабильный ночной "плюс". Когда пойдёт паводок, тогда и начнутся у нас природоохранные попуски. В это время снег начнёт активно таять, стекаться в реки, а затем придёт в водохранилище. В прошлом году плановые попуски в связи с активным снеготаянием начались 13 апреля и доходили до 2 800 кубометров в секунду", - пояснил заместитель руководителя РГУ "Ертисская бассейновая инспекция" Ернар Мадиев.

Шульбинская ГЭС - самая крупная в Казахстане по установленной мощности - расположена в 70 километрах от Семея. Это третья станция в Иртышском каскаде ГЭС помимо Усть-Каменогорской и Бухтарминской.

Пропускная способность Усть-Каменогорской ГЭС в генераторном режиме - 1060 м3/сек, Шульбинской ГЭС за счёт боковой приточности рек Ульба и Уба - 3500 м3/сек.

"На Ульбе и Убе пока больших притоков воды не намечается из-за ночной минусовой температуры. Может прийти лёд, но, как правило, на водохранилище он тает. Уровень реки Иртыш ниже водохранилища и в Семее немного повысился и за счёт притока таких речушек, как Чаган, Шар и Мукурка. После первой волны паводков их русла стали полноводнее", - отметил Ернар Мадиев.

Он также добавил, что в данное время Шульбинская ГЭС работает в штатном режиме в соответствии с ежесуточным графиком расхода воды.

В Управлении природных ресурсов напомнили, что паводки проходят в три этапа. Сейчас регион находится в ожидании второго.

"Первая волна паводка связана со снеготаянием на равнинной местности. Эта фаза обычно проходит в период с 20 марта до 20 апреля. Длительность вскрытия рек связана с большой протяженностью с юга на север и различным высотным положением. Примерно с середины апреля до конца первой декады мая проходит вторая волна за счёт снеготаяния на среднегорной территории, снеготаяния на южных склонах в горах, а также за счёт выпавших осадков в виде дождя. С середины мая до середины июня наступает третья волна паводка, которая образуется в результате снеготаяния на высокогорье. Этот период характеризуется обильным наполнением рек, истоки и бассейны которых находятся в горной местности хребта Тарбагатай", - рассказали об алгоритме естественных процессов в Управлении природных ресурсов Абайской области.

В регионе функционирует 95 гидротехнических сооружений различных форм собственности. 66 из них в республиканском владении, среди которых Шульбинская ГЭС. В активе акиматов городов и районов - 19 ГТС, и ещё 10 сооружений находится в частной собственности.