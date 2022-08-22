На школьное питание в Алматы выделили 5,3 миллиарда тенге

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Акимат Алматы выделил на питание школьников 5,3 миллиарда тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акима города.

По данным ведомства, с нового учебного года учащихся 1–4-х классов государственных школ обеспечат бесплатным питанием. Об этом сообщил заместитель руководителя управления образования города Айдын Сайлаубай. Кроме того, школьники получат новые учебники.

"На приобретение учебников и художественной литературы из местного бюджета выделили три миллиарда 263 миллиона 457 тысяч тенге. В этом году учащиеся 2-х классов получат новые учебники. Учащихся 1–11-х классов обеспечат бесплатными учебниками на 100 процентов", – рассказал Айдын Сайлаубай.

В новом учебном году школы закупят книги по художественной литературе на сумму 300 миллионов тенге. Также 37,11 миллиона тенге выделят на учебники для специальных школ с нарушением интеллекта, учебники со шрифтом Брайля для слепых детей и учебники укрупнённого шрифта для слабовидящих детей.

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