На шесть млн тенге оштрафован АНПЗ

Атырауский нефтеперерабатывающий завод (АНПЗ) оштрафован почти на шесть миллионов тенге за нарушения, допущенные на станциях контроля качества атмосферного воздуха, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Комитет технического регулирования и метрологии МТИ РК.

В ходе проверки, инициированной на основании обращения регионального Департамента экологии, за использование неповеренных средств измерений АНПЗ оштрафовали на 1600 МРП.