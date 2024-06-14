На шесть млн тенге оштрафован АНПЗ
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Атырауский нефтеперерабатывающий завод (АНПЗ) оштрафован почти на шесть миллионов тенге за нарушения, допущенные на станциях контроля качества атмосферного воздуха, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Комитет технического регулирования и метрологии МТИ РК.
В ходе проверки, инициированной на основании обращения регионального Департамента экологии, за использование неповеренных средств измерений АНПЗ оштрафовали на 1600 МРП.
"Указанные нарушения являются недопустимыми, поскольку от пригодности используемых указанным предприятием средств измерений зависит бесперебойная работа стационарных газоанализаторов, позволяющих определить точное количество содержания вредных газов нефтепродуктов в атмосферном воздухе, и предупредить в случае их превышения угрозу причинения вреда жизни и здоровью человека и окружающей среды", – указывается в сообщении.
Самое читаемое
- Мужчина с внуком погибли из-за упавшего на них дерева
- В Астане подросток на спор решил переплыть Есиль и утонул
- Токаеву рассказали о строительстве парогазовой электростанции в Туркестанской области
- Три клинические смерти пережил ребёнок из Атырау, проглотивший зуб
- Казахско-корейский форум: Токаев назвал перспективные направления для сотрудничества