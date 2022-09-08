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  • На шесть миллионов тенге оштрафовали авиакомпанию Air Astana за задержки рейсов
samolets.com Сегодня, 11:52
212
Фото: samolets.com

На шесть миллионов тенге оштрафовали авиакомпанию Air Astana за задержки рейсов

Комитет гражданской авиации оштрафовал авиакомпанию Air Astana за нарушение прав пассажиров во время задержки рейсов, передает BaigeNews.kz. За третью декаду августа 2022 года в отношении авиакомпании были наложены два дополнительных штрафа размером 2000 МРП (6 126 000 тенге), сообщили в ведомстве. 

Итого, с июля 2022 года в отношении Air Astana были наложены шесть штрафов на общую сумму 6000 МРП, или 18 378 000 тенге. Кроме того, КГА наказал и другие авиакомпании. 

"Авиакомпания SCAT была привлечена к административной ответственности в виде штрафа размером 1000 МРП (3 063 000 тенге) за нарушение прав пассажиров во время задержки рейса. Итого, за указанный период казахстанские авиакомпании семь раз были привлечены к административной ответственности на сумму 7000 МРП (21 441 000 тенге)", — сообщили в КГА.

В ведомстве отметили, что в случае установления повторных фактов нарушения со стороны перевозчиков будут приниматься предусмотренные меры.

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#КГА #авиарейсы #штрафы #задержка рейсов
Сегодня, 11:52
212
Журналист

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