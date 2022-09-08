На шесть миллионов тенге оштрафовали авиакомпанию Air Astana за задержки рейсов

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Комитет гражданской авиации оштрафовал авиакомпанию Air Astana за нарушение прав пассажиров во время задержки рейсов, передает BaigeNews.kz. За третью декаду августа 2022 года в отношении авиакомпании были наложены два дополнительных штрафа размером 2000 МРП (6 126 000 тенге), сообщили в ведомстве.

Итого, с июля 2022 года в отношении Air Astana были наложены шесть штрафов на общую сумму 6000 МРП, или 18 378 000 тенге. Кроме того, КГА наказал и другие авиакомпании.

"Авиакомпания SCAT была привлечена к административной ответственности в виде штрафа размером 1000 МРП (3 063 000 тенге) за нарушение прав пассажиров во время задержки рейса. Итого, за указанный период казахстанские авиакомпании семь раз были привлечены к административной ответственности на сумму 7000 МРП (21 441 000 тенге)", — сообщили в КГА.

В ведомстве отметили, что в случае установления повторных фактов нарушения со стороны перевозчиков будут приниматься предусмотренные меры.