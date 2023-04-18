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polisia.kz Сегодня, 15:17
290
Сегодня, 15:17
290
Фото: polisia.kz

На шесть лет осудили браконьеров за вылов краснокнижного туркестанского усача

Двух браконьеров, выловивших 50 тушек краснокнижного туркестанского усача, приговорили к шести годам лишения свободы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщили в полиции, мужчин поймали во время спецоперации "Нерест" на реке Арысь в 2022 году. Стражи порядка обнаружили у них лодку, электроудочку и около 150 штук незаконно выловленной рыбы, из них около 50 штук туркестанского усача. Рыба обитает в местных реках и является заманчивым объектом для браконьеров, относится к редким, исчезающим видам пресноводных и занесена в Красную книгу Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Туркмении и Таджикистана.

"Данный факт был зарегистрирован по статье 335 УК РК — "Незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растений", а собранные материалы направили в суд. В результате, постановлением суда двум местным жителям назначили по шесть лет лишения свободы", — сообщили в департаменте полиции Туркестанской области.

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Сегодня, 15:17
290
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