На шесть лет осудили браконьеров за вылов краснокнижного туркестанского усача

Фото: polisia.kz

Двух браконьеров, выловивших 50 тушек краснокнижного туркестанского усача, приговорили к шести годам лишения свободы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщили в полиции, мужчин поймали во время спецоперации "Нерест" на реке Арысь в 2022 году. Стражи порядка обнаружили у них лодку, электроудочку и около 150 штук незаконно выловленной рыбы, из них около 50 штук туркестанского усача. Рыба обитает в местных реках и является заманчивым объектом для браконьеров, относится к редким, исчезающим видам пресноводных и занесена в Красную книгу Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Туркмении и Таджикистана.