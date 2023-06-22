На сейсмоустойчивость проверят более 16 тысяч зданий в Алматы

Фото: turantimes.kz

В Алматы будет проведен сейсмоаудит городских объектов. Об этом сообщил аким Ерболат Досаев на брифинге СЦК, передаёт BaigeNews.kz.

Работы начнутся в июле 2023 года с завершением в 2024 году.

"Будет обследован 16 701 объект, построенный после 2000 года. Из них 1641 - многоквартирные жилые дома, 15 060 - гражданские и общественные здания. Также в 2023 году будет проведено сейсмоусиление 16 социальных объектов и разработана ПСД на сейсмоусиление 34 объектов", - рассказал глава города.

Новый сейсмоаудит позволит обновить паспорта объектов Алматы с учётом его активного развития за последние пять лет.