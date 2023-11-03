На Севере Казахстана сельчане живут без питьевой воды 10 лет
Вчера, 09:00
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Вчера, 09:00Вчера, 09:00
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В новом выпуске проекта "История одной закупки" на BaigeNews.kz расскажем как в Северо-Казахстанской области жители 15 сёл ждут подключения воды почти 10 лет. Все дело в том, что реконструкция водопровода сильно затянулась и превратилась в долгострой. Сейчас проект снова на корректировке, а значит никаких работ по ремонту вести нельзя. Однако цена водопровода с учетом корректировки может вырасти на 60% и составит 12 млрд тенге.
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