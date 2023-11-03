На Севере Казахстана сельчане живут без питьевой воды 10 лет

В новом выпуске проекта "История одной закупки" на BaigeNews.kz расскажем как в Северо-Казахстанской области жители 15 сёл ждут подключения воды почти 10 лет. Все дело в том, что реконструкция водопровода сильно затянулась и превратилась в долгострой. Сейчас проект снова на корректировке, а значит никаких работ по ремонту вести нельзя. Однако цена водопровода с учетом корректировки может вырасти на 60% и составит 12 млрд тенге.