На севере Казахстана продолжается эвакуация сельчан
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Спасатели из Улытау и Северо-Казахстанской области проводят эвакуацию жителей сёл Пресновка и Соколовка, передаёт BaigeNews.kz.
Из зон ЧС вывозят также домашних животных.
Работы ведутся круглосуточно.
По данным МЧС на 16:00, всего с начала паводка спасено и эвакуировано 117 800 человек, из них 43 931 детей. Благодаря противопаводковым мероприятиям вернулись в свои дома 19 071 человек. В безопасное место отогнано 113 852 сельскохозяйственных животных.
В эвакопунктах остаются 8 914 человек, из них 4 019 детей. Отведена вода из 4 237 жилых домов и 2 698 дворовых территорий. Откачано свыше 10,2 миллиона кубометров талой воды, проведена укладка более 3,2 миллиона мешкотар и 1,4 миллиона тонн инертного материала.
Остаются подтопленными 6 046 частных жилых домов и 1 130 дворовых территорий в Акмолинской, Актюбинской, Костанайской, Атырауской, Северо-Казахстанской областях.
В аварийно-спасательных и противопаводковых работах задействовано 44 121 человек и 4 610 единиц техники, 858 водооткачивающих средств, 339 плавательных средств, 16 воздушных судов, а также активное участие принимают волонтёры.
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