На севере Казахстана продолжается эвакуация сельчан

Спасатели из Улытау и Северо-Казахстанской области проводят эвакуацию жителей сёл Пресновка и Соколовка, передаёт BaigeNews.kz.

Из зон ЧС вывозят также домашних животных.

Работы ведутся круглосуточно.

По данным МЧС на 16:00, всего с начала паводка спасено и эвакуировано 117 800 человек, из них 43 931 детей. Благодаря противопаводковым мероприятиям вернулись в свои дома 19 071 человек. В безопасное место отогнано 113 852 сельскохозяйственных животных.

В эвакопунктах остаются 8 914 человек, из них 4 019 детей. Отведена вода из 4 237 жилых домов и 2 698 дворовых территорий. Откачано свыше 10,2 миллиона кубометров талой воды, проведена укладка более 3,2 миллиона мешкотар и 1,4 миллиона тонн инертного материала.

Остаются подтопленными 6 046 частных жилых домов и 1 130 дворовых территорий в Акмолинской, Актюбинской, Костанайской, Атырауской, Северо-Казахстанской областях.

В аварийно-спасательных и противопаводковых работах задействовано 44 121 человек и 4 610 единиц техники, 858 водооткачивающих средств, 339 плавательных средств, 16 воздушных судов, а также активное участие принимают волонтёры.