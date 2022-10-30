На сбои в Instagram и Facebook пожаловались казахстанцы

Фото: appsamurai.com

Проблемы с доступом в социальные сети начались вечером 30 октября.

Казахстанцы сообщают о проблемах с доступом в Instagram и Facebook, передаёт BaigeNews.kz.

Пользователи соцсетей в Telegram интересуются друг у друга, у кого ещё не работает Instagram.

Скриншот: t.me/tipavlo

Некоторые отмечают и сбой в работе Facebook, а также при загрузке видео YouТube и проблемы с обновлением ленты в TikTok.

Сервис Downdetector также регистрировал сбои в Instagram.

Напомним, 25 октября был зафиксирован глобайльный сбой в работе WhatsApp.