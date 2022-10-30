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Сегодня, 20:34
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На сбои в Instagram и Facebook пожаловались казахстанцы
Проблемы с доступом в социальные сети начались вечером 30 октября.
Казахстанцы сообщают о проблемах с доступом в Instagram и Facebook, передаёт BaigeNews.kz.
Пользователи соцсетей в Telegram интересуются друг у друга, у кого ещё не работает Instagram.
Скриншот: t.me/tipavlo
Некоторые отмечают и сбой в работе Facebook, а также при загрузке видео YouТube и проблемы с обновлением ленты в TikTok.
Сервис Downdetector также регистрировал сбои в Instagram.
Напомним, 25 октября был зафиксирован глобайльный сбой в работе WhatsApp.
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