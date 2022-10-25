В работе WhatsApp произошёл глобальный сбой

Фото: parmanews.ru

Сообщения не отправляются не только с мобильного телефона, но и с помощью веб-версии.

Казахстанцы жалуются на сбои в отправке сообщений в мессенджере Whatsapp, передаёт BaigeNews.kz.

Согласно данным сервиса Downdetector, в работе WhatsApp произошел глобальный сбой.

Сначала у пользователей наблюдались проблемы с отправкой и получением сообщений, затем исчезла возможность подключения к мессенджеру.

На диаграмме показано количество сообщений о проблемах, отправленных за последние 24 часа, в сравнении с типичным объемом сообщений по аналогичному времени суток.

Обычно о некоторых проблемах сообщают в течение дня. Downdetector сообщает об инциденте только тогда, когда количество сообщений о проблемах значительно превышает обычный объём для этого времени суток.