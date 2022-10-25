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Сегодня, 13:41
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В работе WhatsApp произошёл глобальный сбой
Сообщения не отправляются не только с мобильного телефона, но и с помощью веб-версии.
Казахстанцы жалуются на сбои в отправке сообщений в мессенджере Whatsapp, передаёт BaigeNews.kz.
Согласно данным сервиса Downdetector, в работе WhatsApp произошел глобальный сбой.
Сначала у пользователей наблюдались проблемы с отправкой и получением сообщений, затем исчезла возможность подключения к мессенджеру.
На диаграмме показано количество сообщений о проблемах, отправленных за последние 24 часа, в сравнении с типичным объемом сообщений по аналогичному времени суток.
Обычно о некоторых проблемах сообщают в течение дня. Downdetector сообщает об инциденте только тогда, когда количество сообщений о проблемах значительно превышает обычный объём для этого времени суток.
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