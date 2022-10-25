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parmanews.ru Сегодня, 13:41
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Фото: parmanews.ru

В работе WhatsApp произошёл глобальный сбой

Сообщения не отправляются не только с мобильного телефона, но и с помощью веб-версии.

Казахстанцы жалуются на сбои в отправке сообщений в мессенджере Whatsapp, передаёт BaigeNews.kz.

Согласно данным сервиса Downdetector, в работе WhatsApp произошел глобальный сбой.

Сначала у пользователей наблюдались проблемы с отправкой и получением сообщений, затем исчезла возможность подключения к мессенджеру.

На диаграмме показано количество сообщений о проблемах, отправленных за последние 24 часа, в сравнении с типичным объемом сообщений по аналогичному времени суток. 

Обычно о некоторых проблемах сообщают в течение дня. Downdetector сообщает об инциденте только тогда, когда количество сообщений о проблемах значительно превышает обычный объём для этого времени суток. 

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#WhatsApp
BaigeNews.kz
Сегодня, 13:41
431
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