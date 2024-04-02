На развитие моногородов выделят порядка 63 миллиардов тенге в 2024 году
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Вопросы развития моногородов Казахстана рассмотрели на заседании правительства, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
Как отметил заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Нурлан Байбазаров, в настоящее время в Казахстане насчитывается 20 моногородов с населением 1,4 миллиона человек.
"Необходимо отметить, что моногорода вносят значительный вклад в промышленное производство страны. По итогам 2023 года объём промышленного производства в моногородах составил 40% от объёма промышленного производства страны. Наличие градообразующих предприятий и их стабильная работа положительно влияют на социально-экономическое развитие моногородов", - сказал Байбазаров.
В целях системного решения инфраструктурных вопросов и развития реального сектора экономики утверждены комплексные планы развития городов Алтай, Балхаш, Житикара, Лисаковск, Риддер, Степногорск на 2023-2027 годы. Реализация этих комплексных планов предусматривает 326 мероприятий на сумму 456,6 миллиардов тенге.
Говоря о финансировании моногородов, Нурлан Байбазаров отметил, что ежегодно на постоянной основе выделяются средства на развитие инфраструктуры со стороны заинтересованных центральных государственных органов и акиматов областей.
"В период с 2019 по 2023 годы выделено 348,4 миллиарда тенге. В 2024 год на эти цели запланировано 62,8 миллиардов тенге, в том числе из республиканского бюджета – 31,2 миллиардов тенге", - сказал глава ведомства.