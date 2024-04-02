На развитие моногородов выделят порядка 63 миллиардов тенге в 2024 году

Вопросы развития моногородов Казахстана рассмотрели на заседании правительства, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Как отметил заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Нурлан Байбазаров, в настоящее время в Казахстане насчитывается 20 моногородов с населением 1,4 миллиона человек.

"Необходимо отметить, что моногорода вносят значительный вклад в промышленное производство страны. По итогам 2023 года объём промышленного производства в моногородах составил 40% от объёма промышленного производства страны. Наличие градообразующих предприятий и их стабильная работа положительно влияют на социально-экономическое развитие моногородов", - сказал Байбазаров.

В целях системного решения инфраструктурных вопросов и развития реального сектора экономики утверждены комплексные планы развития городов Алтай, Балхаш, Житикара, Лисаковск, Риддер, Степногорск на 2023-2027 годы. Реализация этих комплексных планов предусматривает 326 мероприятий на сумму 456,6 миллиардов тенге.

Говоря о финансировании моногородов, Нурлан Байбазаров отметил, что ежегодно на постоянной основе выделяются средства на развитие инфраструктуры со стороны заинтересованных центральных государственных органов и акиматов областей.